Θετικός ο Μ. Χρυσοχοϊδης στη δημιουργία Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων εντός της Π.Ε. Καβάλας

Συνάντηση εργασίας με τον υπουργό προστασίας του πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, είχε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, η βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, Αγγελική Δεληκάρη.

Κύριο θέμα της συνάντησης, όπως αναφέρει σε δήλωση της, ήταν η δημιουργία Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.

Η δήλωση της κ. Δεληκάρη:

"Να δημιουργηθεί Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων στο τμήμα της Εγνατίας Οδού που διέρχεται από τον νομό Καβάλας.

Συναντήθηκα σήμερα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, με τον οποίο είχα μια συζήτηση για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του που αφορούν το νομό μας.

Έθεσα το ζήτημα της δημιουργίας Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων εντός των ορίων της Π.Ε. Καβάλας, για την καλύτερη επιτήρηση της Εγνατίας Οδού, επισημαίνοντας την αυξημένη κίνηση κατά τους θερινούς μήνες καθώς ο νομός μας δέχεται επισκέπτες από τις όμορες χώρες αλλά και από το εσωτερικό, ενώ αποτελεί και πέρασμα για φορτηγά με προορισμό τη Θεσσαλονίκη και νοτιότερα.

Ο Υπουργός άκουσε με προσοχή τα επιχειρήματά μου και, παρότι ακόμη δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση για τη χωροθέτηση των νέων Τμημάτων Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων κατά μήκος της Εγνατίας Οδού (κάτι που θα γίνει το αργότερο ως το τέλος του έτους με την επικύρωση της παραχώρησής της στην Κοινοπραξία που θα τη λειτουργεί), ήταν θετικός ως προς το να δημιουργηθεί ένα Τμήμα και εντός της Π.Ε. Καβάλας.

Τον ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία για το θέμα."