Θετικές οι εξελίξεις για την ανέγερση Αστυνομικού Μεγάρου

Ανάρτηση του Προέδρου της Ημαθίας κ. Απόστολου Μούρτη:

Στα πλαίσια συνεχόμενων συναντήσεων 8-10-2025 στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών με τον κ Υπουργό Χρίστο Δήμα), χθες, 12/12/2025 με πρωτοβουλία της ΠΟΑΣΥ συναντήθηκα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, προκειμένου να του εκθέσω ανακύπτοντα προβλήματα στην υπογραφή σύμβασης για την ανέγερση των 5 Αστυνομικών Μεγάρων που πρόκειται να υλοποιηθούν μέσω προγράμματος Σ.Δ.Ι.Τ.

Διαβάστε επίσης

Αστυνομικό Μέγαρο Ημαθίας,

Αστυνομικό Μέγαρο Αχαΐας,Χ

Αστυνομικό Μέγαρο Λευκάδας,

Αστυνομικό Μέγαρο Καρδίτσας,

Αστυνομικό Μέγαρο Αλεξανδρούπολης

Εκπροσωπώντας την Ένωση Αστυνομικών Ημαθίας, ανέπτυξα στον κ Υπουργό ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο αποτελούσε σοβαρό κίνδυνο για την μη υλοποίηση του ως άνω Έργου!

Οφείλω να τον ευχαριστήσω δημόσια για τα άμεσα αντανακλαστικά που επέδειξε !

Ύστερα από στοχευμένες παρεμβάσεις, το έργο θα προχωρήσει σύντομα με τις υπογραφές της τελικής σύμβασης και άμεσης υλοποίησης του Έργου!

Οφείλω να ευχαριστήσω τόσο τον πρόεδρο της ΠΟΑΣΥ κ. Γρηγόρη Γερακαράκο όσο και τον Γενικό Γραμματέα της ΠΟΑΣΥ κ. Χρήστο Μαυραγάνη, οι οποίοι συνέδραμαν στο να αναπτύξουμε ως Ένωση τους προβληματισμούς μας, να τους αναδείξουμε και να αναζητήσουμε λύσεις στα κέντρα των αποφάσεων!

Ίσως μερικές φορές να γίνομαι γραφικός όταν επαναλαμβάνομαι, όμως η Ανέγερση του Αστυνομικού Μεγάρου Ημαθίας ήτο πάντοτε προτεραιότητα μας , έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε κατά το μέγιστο δυνατό τις καλύτερες συνθήκες υγιεινής και Ασφάλειας τόσο των υπηρετούντων συναδέρφων μας, όσο και των πολιτών της Ημαθίας για τις παρεχόμενες προς αυτούς Υπηρεσίες μας!