Θεσσαλονίκη: Ομιλία Χρυσοχοΐδη σήμερα σε εκδήλωση του υπ. Προστασίας του Πολίτη

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο της δράσης «Μαζί σπάμε τη σιωπή. 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας», διοργανώνει εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, σήμερα,Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025.

Η νέα αυτή εκδήλωση- και τρίτη κατά σειρά- θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης στην αίθουσα 1 (Λ. Στρατού 3), στις 10 το πρωί. Στην εκδήλωση θα μιλήσει και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Υπενθυμίζεται ότι η δράση τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα και έχει ως κύριο στόχο την ανάδειξη της σημασίας της συνεργασίας των φορέων του κράτους και της κοινωνίας των πολιτών, σε τοπικό επίπεδο, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Έρχεται σε συνέχεια της εναρκτήριας εκδήλωσης που είχε πραγματοποιηθεί τον περασμένο Ιούνιο στα Ιωάννινα.

Θα ακολουθήσουν και αντίστοιχες εκδηλώσεις στις έδρες των Περιφερειών της Χώρας, στη διάρκεια των οποίων Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και υπηρεσιών, θα ενώσουν τις φωνές τους, μιλώντας για την πρόληψη και καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, για τα περιστατικά που έχουν χειριστεί και για τη μεταξύ τους συνεργασία.

