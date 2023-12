Θεσσαλονίκη: Ελληνοαλβανική συνεργασία για την απελευθέρωση παγιδευμένης αρκούδας 90 κιλών

Μία ενήλικη θηλυκή αρκούδα -βάρους περίπου 90 κιλών και ηλικίας περίπου 5 ετών, η οποία είχε εγκλωβιστεί σε συρμάτινη θηλιά (παράνομη παγίδα από λαθροθήρες), σε ορεινή περιοχή του Πόγραδετς, απελευθέρωσαν την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου στελέχη των «Ομάδων Άμεσης Επέμβασης» της ΚΑΛΛΙΣΤΩ και της PPNEA (Protection and Preservation of Natural Environment in Albania), με την υποστήριξη της Μονάδας Προστατευόμενων Περιοχών της Περιφέρειας της Κορυτσάς (RAPA Korca) και της Αλβανικής Ομάδας Διάσωσης Άγριας Ζωής (AWRT).

Τα στελέχη της PPNEA ενημερώθηκαν στις 26 Δεκεμβρίου από τη RAPA Korca ότι μία αρκούδα βρίσκεται παγιδευμένη σε ορεινή περιοχή βορειοδυτικά του Πόγραδετς. Η RAPA είχε ενημερωθεί από κτηνοτρόφο της περιοχής. Οι άνθρωποι της PPNEA ενημέρωσαν την ΚΑΛΛΙΣΤΩ και από κοινού σχεδιάστηκε η επιχείρηση η οποία διήρκησε από το πρωί μέχρι τις πρώτες βραδινές ώρες της 27ης Δεκεμβρίου. Για την προσέγγιση του σημείου όπου ήταν παγιδευμένο το ζώο χρειάστηκε μία ώρα πεζοπορίας και ο απαραίτητος εξοπλισμός.

Η αρκούδα εκτιμάται πως ήταν καθηλωμένη για διάστημα περίπου μιας εβδομάδας, παρόλα αυτά δεν ήταν ιδιαίτερα στρεσαρισμένη και η γενική κατάσταση της υγείας της ήταν καλή. Σε αυτό φαίνεται να βοήθησε και το γεγονός ότι στο μέρος όπου είχε τοποθετηθεί η θηλιά υπήρχαν ρίζες και φύλλα που βοήθησαν την αρκούδα να τραφεί και να ενυδατωθεί. Μετά τη νάρκωση του ζώου διαπιστώθηκε ότι το συρματόσχοινο που την είχε εγκλωβίσει στο πόδι δεν της είχε προκαλέσει ανοιχτό τραύμα.

Ακολούθησε η τοποθέτηση ειδικού ραδιοκολλάρου GPS/GSM από τον εκπρόσωπο της ΚΑΛΛΙΣΤΩ και η ανάνηψη του ζώου. Το ραδιοκολλάρο θα προσφέρει χρήσιμα δεδομένα για την κίνηση, οικολογία και βιολογία της αρκούδας στην περιοχή και την ενδεχόμενη αλληλεπίδρασή τους με τον άνθρωπο. Το ραδιοκολλάρο στέλνει τη θέση του ζώου κάθε μία ώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι πρώτη φορά που τοποθετείται ραδιοκολλάρο σε αρκούδα στην Αλβανία.

Το διασυνοριακό έργο για τη διατήρηση των πληθυσμών της αρκούδας

Η ΚΑΛΛΙΣΤΩ και η PPNEA συνεργάζονται στενά τα τελευταία δύο χρόνια στο πλαίσιο του έργου Tripoint Brown Bear (TBB), το οποίο έχει ως στόχο την διατήρηση των πληθυσμών αρκούδας στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας- Αλβανίας- Βόρειας Μακεδονίας.

Στο έργο επίσης συμμετέχουν ως εταίροι οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις Euronatur και MES. Κατά την υλοποίησή του έχουν πραγματοποιηθεί σεμινάρια στις Πρέσπες, για τη μεταφορά καλών πρακτικών για τη διαχείριση της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-αρκούδας. Ανάμεσα στα θέματα των σεμιναρίων, που παρακολούθησαν και στελέχη της Μονάδας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών, ήταν και ο τρόπος λειτουργίας Ομάδων Άμεσης Επέμβασης για την αρκούδα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης ΚΑΛΛΙΣΤΩ «ήταν ευτύχημα το γεγονός ότι τα στελέχη των Οργανώσεων είχαν λάβει αυτή την πολύτιμη γνώση που ήταν απαραίτητη για την επιτυχία της χθεσινής επιχείρησης στην περιοχή του Πόγραδετς», καθώς «δυστυχώς, η παράνομη πρακτική της συρμάτινης θηλιάς είναι κοινή στις γειτονικές χώρες όπως και στην χώρα μας».

Η χρήση της συρμάτινης θηλιάς είναι παράνομη είτε πρόκειται για μέσο παγίδευσης θηρεύσιμων ειδών είτε ως μέσο αποτροπής ζημιών στην αγροτική ή την κτηνοτροφική παραγωγή από την άγρια πανίδα. Η συγκεκριμένη θηλιά φαίνεται να είχε τοποθετηθεί για παράνομο κυνήγι αγριόχοιρου. Θηλιές τέτοιου τύπου είναι επικίνδυνες για όλα τα είδη ζώων, ενώ μπορεί να τραυματίσουν σοβαρά και κάποιον άνθρωπο», επισημαίνεται στην ανακοίνωση, που καταλήγει ε τις ευχαριστίες των PPNEA, MES, EURONATUR και ΚΑΛΛΙΣΤΩ θέλουν προς όλους τους κατοίκους της περιοχής που βοήθησαν μεταφέροντας πληροφορίες για το περιστατικό και παράλληλα ζητούν από τις αρχές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την πάταξη της παράνομης πρακτικής.

-Πηγή συνημμένων φωτογραφιών: Καλλιστώ και Περιβαλλοντικές Οργανώσεις PPNEA, RAPA Korca, AWRT

Εικόνα