Θεσσαλονίκη-Βουκουρέστι σε λίγες ώρες: Ο νέος αυτοκινητόδρομος που θα ενώσει την Ελλάδα με τη Ρουμανία

Τον Νοέμβριο στις Βρυξέλλες πρόκειται να υπογραφεί σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδρομου που θα ενώνει το Αιγαίο Πέλαγος με τη Μαύρη Θάλασσα.

Η σύνδεση της ρουμανικής πρωτεύουσας με το πολύ σημαντικό λιμάνι της Θεσσαλονίκης αναμένεται να ενισχύσει τις εμπορικές δραστηριότητες των δύο χωρών αλλά και τον τουρισμό τους.

Με την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου, αλλά και με την πρόσφατη είσοδο της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη Σένγκεν, η διαδρομή Βουκουρέστι-Θεσσαλονίκη θα μπορεί να καλύπτεται μέσα σε λίγες ώρες, χωρίς στάσεις σε τελωνεία ή άλλους ελέγχους.

Ήδη από το 2023, είχε υπογραφεί κοινή δήλωση μεταξύ των αρχών Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας για τη δημιουργία οδικής και σιδηροδρομικής σύνδεσης μεταξύ των τριών χωρών. Στο σχέδιο εκείνο, η Κωνστάντζα θα συνδεόταν με την Καβάλα, ενώ η διαδρομή θα περνούσε από τις μεγάλες τουριστικές περιοχές της βουλγαρικής ακτής.

Το νέο σύμφωνο συνεργασίας θα περιλαμβάνει και την κατασκευή ενός νέου σιδηρόδρομου, ο οποίος σε συνδυασμό με τον αυτοκινητόδρομο θα μετατρέψει τη Θεσσαλονίκη σε ακόμη πιο σημαντικό εμπορικό σταυροδρόμι, καθώς πλέον γίνεται ευκολότερη η πρόσβαση προς την κεντρική Ευρώπη αλλά και ανατολικά προς τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τις Βιώσιμες Μεταφορές και τον Τουρισμό, Απόστολος Τζιτζικώστας, χαρακτήρισε το έργο ως απόλυτη προτεραιότητα, ενώ τόνισε ότι «πρόκειται για έναν άξονα οδικό και σιδηροδρομικό, με σύγχρονους αυτοκινητόδρομους και σύγχρονα τρένα, που θα έχει πολλαπλά οφέλη για την Ευρώπη και φυσικά για τις τρεις αυτές χώρες, ιδιαίτερα με την έννοια ότι θα ενώσει τη θάλασσα του Αιγαίου με τον Εύξεινο Πόντο, τη Μαύρη Θάλασσα».

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει τόσο από ευρωπαϊκούς πόρους όσο και από εθνικούς.

