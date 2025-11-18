PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Θεσσαλονίκη: Βίντεο από γέφυρα σωτηρίας για την μεταφορά νεογνού από τα Γιάννενα στο Ιπποκράτειο

ΟΜΑΔΑ ΖΗΤΑ
16:38 | 18/11/2025

Γέφυρα σωτηρίας στήθηκε το πρωί της Τρίτης για την μεταφορά ενός νεογνού με πρόβλημα υγείας από τα Γιάννενα.

Αστυνομικοί της ομάδας Z συνόδευσαν από την οδό Σαλαμίνος, στη Θεσσαλονίκη, το ασθενοφόρο που έφτασε στην πόλη από τα Γιάννενα προκειμένου να φτάσει εγκαίρως στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Υπό συνθήκες βροχόπτωσης δικυκλιστές αστυνομικοί της ομάδας Ζ κατάφεραν μέσα σε λίγα λεπτά να ανοίξουν τον δρόμο για να περάσει το ασθενοφόρο που μετέφερε το νεογνό.

Δείτε βίντεο του thestival.gr από την γέφυρα σωτηρίας:

 

 

