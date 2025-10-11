Θεσμοθετείται Mετάλλιο για Aξιωματικούς

Θεσμοθετείται επίσημα μετάλλιο για όλους τους αξιωματικούς που αποφοίτησαν από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας

Του Ηλία Προύφα

Διαβάστε επίσης

Με κοινή πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθιερώνεται επίσημα η Διαμνημόνευση “Αξιωματικού Απόφοιτου Α.Σ.Ε.Ι.–Σ.Σ.Α.Σ.–Σ.Α.Ν.”, η οποία θα απονέμεται σε όλους τους αξιωματικούς που αποφοιτούν από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) και τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ).

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της νέας διαμνημόνευσης είναι:

Οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί απόφοιτοι των παραπάνω σχολών, αμέσως μετά την αποφοίτησή τους.

Οι μόνιμοι εξ εφέδρων αξιωματικοί, μετά την έκδοση απόφασης ανάκλησής τους στην ενέργεια.

Η διαμνημόνευση είναι μίας τάξης και κατατάσσεται τελευταία στην ιεραρχία των ήδη καθιερωμένων μεταλλίων για αξιωματικούς προέλευσης ΑΣΕΙ – ΣΣΑΣ – ΣΑΝ.

Ο τύπος του μεταλλίου

Το μετάλλιο είναι ορείχαλκο επιχαλκωμένο, με στην όψη το έμβλημα της σχολής αποφοίτησης και στην πίσω πλευρά τα αρχικά της.

Η ταινία του μεταλλίου έχει πλάτος 35 χιλιοστά και φέρει τρεις ισομερείς λωρίδες στα χρώματα των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων: ερυθρό, βαθύ κυανό και ανοιχτό κυανό.

Η μεσαία λωρίδα διαφοροποιείται ανάλογα με τον Κλάδο κατανομής:

Στρατός Ξηράς: βαθύ κυανό – ερυθρό – ανοιχτό κυανό

Πολεμικό Ναυτικό: ερυθρό – βαθύ κυανό – ανοιχτό κυανό

Πολεμική Αεροπορία: ερυθρό – ανοιχτό κυανό – βαθύ κυανό

Κοινά Σώματα: ίδια διάταξη με τον Στρατό Ξηράς, με πρόσθετες λεπτές σειρίδες (1 χιλ.) για να υποδηλώνεται η διακλαδικότητα.

Στη διεμβολή του μεταλλίου, ανάλογα με τον Κλάδο, προσαρτώνται:

Αργυρή φλόγα για τον Στρατό Ξηράς

Αργυρή άγκυρα για το Πολεμικό Ναυτικό

Αργυρός αετός για την Πολεμική Αεροπορία

Αργυρό έμβλημα ΓΕΕΘΑ για τα Κοινά Σώματα

Το δίπλωμα

Το δίπλωμα της διαμνημόνευσης είναι ίδιου τύπου με αυτό της «Διαμνημόνευσης Ευδοκίμου Διοικήσεως».

Φέρει τον τίτλο «Μετάλλιο Αξιωματικού Απόφοιτου Α.Σ.Ε.Ι.–Σ.Σ.Α.Σ.–Σ.Α.Ν.» και αναγράφει ως αιτιολογία:

«για την αποφοίτηση από Α.Σ.Ε.Ι.» ή

«για την αποφοίτηση από Σ.Σ.Α.Σ.» ή

«για την αποφοίτηση από Σ.Α.Ν.»

Διαδικασία απονομής

Η απονομή της διαμνημόνευσης στους νέους αξιωματικούς πραγματοποιείται με τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Η διαδικασία θα γίνεται κάθε έτος, ενώ για τους ήδη υπηρετούντες αξιωματικούς η απονομή θα ολοκληρωθεί εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του διατάγματος.

Για τους μόνιμους εξ εφέδρων αξιωματικούς, η διαδικασία θα ακολουθεί τις προβλέψεις του Π.Δ. 192/1991.

Από την τάξη αποφοίτων του 2025 και εφεξής, η διεμβολή θα χορηγείται δωρεάν.

Έναρξη ισχύος

Το διάταγμα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η εκτέλεση και δημοσίευση του παρόντος ανατίθεται στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Η νέα διαμνημόνευση αποτελεί θεσμική αναγνώριση του κόπου, της προσφοράς και της αφοσίωσης των αξιωματικών που αποφοίτησαν από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, συμβολίζοντας τη σύνδεσή τους με την παράδοση και το ήθος των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εικόνα

Πηγή: kranosgr.com