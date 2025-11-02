Θεσμική οικονομική πρόταση για τους αξιωματικούς ΤΕΜΑ ενόψει του μισθολογίου

Του ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ



Ενώ προωθείται το νέο Αναμορφωμένο Μισθολόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας διαπιστώνεται, δυστυχώς, ότι η κατηγορία Αξιωματικών, Γενικών Καθηκόντων, που έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (ΤΕΜΑ) της Ελληνικής Αστυνομίας (Ανώτερης Εκπαίδευσης), αυτοί εξομοιώνονται μισθολογικά με την Μισθολογική Κατηγορία Β', παρότι ασκούν κανονικά Διοικητικά και Υπηρεσιακά καθήκοντα ως Αξιωματικοί, μαζί με τους ανήκοντες, υπόλοιπους Αξιωματικούς, στην Μισθολογική Κατηγορία Α'.



Έτσι, παρόλο δηλαδή που και είναι έμπειροι σε ειδικές γνώσεις, προϋπηρεσία, με πλούσια υπηρεσιακή εμπειρία και απόδοση και ασκούν ακριβώς τα ίδια, τα αυτά δηλαδή, υπηρεσιακά, διοικητικά, προανακριτικά καθήκοντα και κατέχουν και καλύπτουν τις ίδιες οργανικές θέσεις για όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, το Ειδικό Μισθολόγιο τους αδικεί και τους υποβιβάζει σε οικονομικό και θεσμικό επίπεδο.



Επομένως, ενώ η μόνη διαφορά είναι στο γενικό Οργανόγραμμα του Σώματος στις διατάξεις του π.δ. 24/1997, στο οποίο απλά και μόνο εκεί, είναι ξεχωριστές οι συνολικές οργανικές θέσεις του Σώματος, μεταξύ Αξιωματικών εκ Σχολής Αξιωματικών και Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, διαπιστώνουμε ότι δυστυχώς, η Πολιτεία τους αδικεί και τους κάνει υπαγωγή, αντισυνταγματικά και παράτυπα θα λέγαμε, στην Μισθολογική Κατηγορία Β', υποβαθμίζοντάς τους και ως προσωπικότητες, ως οικογενειάρχες και ως Αξιωματικούς, καταστρατηγώντας τις Συνταγματικές Αρχές της ισονομίας, της ισότητας, της χρηστής διοίκησης, της πρόνοιας ως εργαζόμενους, της και της ίσης και δίκαιης μεταχείρισης, της διασφάλισης των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και της αναλογικότητας.



Σίγουρα, ενόψει της ψήφισης στην Βουλή του νέου Αναμορφωμένου Μισθολογίου και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αξιωματικοί προερχόμενοι από τις Σχολές Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ αποτελούν την μικρότερη κατηγορία σε αριθμό στην Ελληνική Αστυνομία, με οργανικές θέσεις μόλις 1.220, η Συντεταγμένη Οργανωμένη Πολιτεία, θα πρέπει, απαραίτητα, να προβεί στην απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση και να νομοθετήσει έστω ακόμη μία (1) Μισθολογική -ενδιάμεση- Κατηγορία, ανάμεσα στην Α' και στην Β' (πέμπτη προφανώς Κατηγορία) για τους Αξιωματικούς προερχόμενους εκ του ΤΕΜΑ.



Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι Αξιωματικοί του ΤΕΜΑ, έχουν καταταχθεί αρχικά ως νέοι Αστυφύλακες και με επίπονες και, σίγουρα, τις πιο δύσκολες προαγωγικές εξετάσεις που υπάρχουν στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, κατάφεραν και αποφοίτησαν από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων ως Υπαστυνόμοι Β', ενώ βέβαια θα προαχθούν έως τον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή εν ενεργεία το ανωτέρο, ενώ, όπως προκύπτει, στις ενδιάμεσες διοικητικές θέσεις Αξιωματικών, στις περισσότερες Υπηρεσίες, αποτελούν την "ραχοκοκαλιά" των Αξιωματικών που στηρίζουν το δύσκολο έργο του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.



Τα ανωτέρω έχω υποχρέωση να τα γνωστοποίησω ως συνδικαλιστικός εκπρόσωπος και ως Αξιωματικός απόφοιτος του ΤΕΜΑ, που περισσότεροι από 1.250 συνάδελφοί μου Αξιωματικοί ΤΕΜΑ, αγωνιούν και αισθάνονται το αίσθημα αδικίας, που ενώ δίνουν ακόμα και το ίδιο τον εαυτό τους για την υπηρεσία και το καθήκον τους, "κρατώντας" σε κάθε επίπεδο τις Υπηρεσίες που υπηρετούν, διαπιστώνουν ότι δεν αναγνωρίζεται, σχεδόν καμία, προσπάθειά τους και δέχονται την απαξίωση από τους Κυβερνώντες.



ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Αστυνομικός Συνδικαλιστής

Αστυνόμος Β'