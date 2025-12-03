ΠΡΟΣ

Τον κ.Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας ,Αστυνομικό Διευθυντή κ.Ανδρέα ΚΥΡΙΤΣΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1.Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων

2.Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας

3.Διοικήσης Αξιωματικών Φθιώτιδας

4.Μ.Μ.Ε

5.Μέλη μας

ΘΕΜΑ: «Θεσμική επίσκεψη της Ε.ΑΣ.Υ. Φθιώτιδας στο Αστυνομικό Τμήμα Λοκρών»

Την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας πραγματοποίησε θεσμική επίσκεψη στο Αστυνομικό Τμήμα Λοκρών, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας για την αποτύπωση της πραγματικής υπηρεσιακής κατάστασης των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φθιώτιδας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης διαπιστώθηκε ότι η Υπηρεσία, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες , λειτουργεί με τάξη και επαγγελματισμό. Συγκεκριμένα:

• Η έκδοση της εβδομαδιαίας υπηρεσίας τηρείται, συμβάλλοντας στην οργάνωση και προβλεψιμότητα της καθημερινότητας του αστυνομικού προσωπικού.

• Οι ημερήσιες αναπαύσεις αποδίδονται σε ικανοποιητικό βαθμό, διασφαλίζοντας το δικαίωμα ξεκούρασης των συναδέλφων.

• Τα υπηρεσιακά οχήματα βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση, που επιτρέπουν τη διεξαγωγή των υπηρεσιακών δράσεων με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, παρά τα θετικά αυτά στοιχεία, δεν μπορεί να παραγνωριστεί ότι η περιοχή ευθύνης του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη και απαιτεί συστηματική και συνεχόμενη αστυνομική παρουσία. Είναι σαφές ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση της Υπηρεσίας ,

καθώς η δύναμη αυτής σε σύνολο 41 οργανικών θέσεων υπολείπεται κατά 15 Αστυνομικών από την οργανική της δύναμη και η οποία θα ενδυναμώσει ουσιαστικά την επιχειρησιακή της ικανότητα και θα συμβάλει στη διατήρηση υψηλού επιπέδου αστυνόμευσης σε μια περιοχή με αυξημένες χωρικές και κοινωνικές απαιτήσεις.

Κύριε Διευθυντά, σας καλούμε από την πλευρά σας στο μέτρο του δυνατού να προχωρήσετε στην ενίσχυση του Αστυνομικού Τμήματος Λοκρών με επιπλέον αστυνομικό προσωπικό, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη, λειτουργική και ποιοτική παροχή υπηρεσιών ασφάλειας στους πολίτες της περιοχής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ Νικόλαος

Η Γενική Γραμματέας

ΜΑΤΣΟΥΚΑ Ευαγγελία