Θεσμικές συναντήσεις της Ένωσης Αστυνομικών Λευκάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την 18/12/2025, το σωματείο μας πραγματοποίησε συνάντηση με τον Διευθυντή της Δ.Α Λευκάδας, Ταξίαρχο κ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ Κων/νο, με τον οποίο συζητήσαμε και καταγράψαμε όλα τα θέματα που αφορούν τις Υπηρεσίες και το προσωπικό, με τον κ Διευθυντή να αναγνωρίζει τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας καθημερινά, με κυρίαρχο το πρόβλημα της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών, δηλώνοντας αρωγός από την πλευρά του και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του με στήριξη στο σωματείο και την προώθηση των ανωτέρω ζητημάτων για τη εξεύρεση λύσεων.

Επίσης το προεδρείο της Ένωσης την 29/12/2025, πραγματοποίησε συνάντηση με το Βουλευτή Ν. Λευκάδας κ. ΚΑΒΒΑΔΑ Αθανάσιο, στα πλαίσια της οποίας συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τις Υπηρεσίες και τους συναδέλφους της Δ.Α Λευκάδας, με κυρίαρχο αυτό της έλλειψης σε προσωπικό, στοχεύοντας στη ενίσχυση των Υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό αλλά και με αποσπασμένους εν όψει της επόμενης τουριστικής περιόδου.

Επισημάνθηκαν, εκ νέου, ο μεγάλος αριθμός των μακροχρόνια αποσπασμένων συναδέλφων μας αλλά και των εκτάκτως αποσπασμένων οι οποίοι αυτή την περίοδο, με συνεχείς διαταγές του Αρχηγείου, έχουν κληθεί και υπηρετούν σε διάφορες Υπηρεσίες της Αττικής, όπως επίσης και η ελλιπής οργανική δύναμη που αγγίζει το 30% με το ποσοστό αυτό να αναμένεται να αυξηθεί και την επόμενη χρονιά λόγω νέων συνταξιοδοτήσεων. Επισημάνθηκαν επίσης ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό που αφορούν τη Διμοιρία Υποστήριξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λευκάδας αλλά και γενικότερα.

Ο κ. Βουλευτής από την μεριά του, άκουσε με ενδιαφέρον τα όσα του επισημάναμε καταγράφοντάς τα και δεσμεύθηκε από τη πλευρά του, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, να τα μεταφέρει στη φυσική και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, δηλώνοντας ότι θα συνεχιστεί η άψογη συνεργασία και επικοινωνία μας με στόχο τη βελτίωση της εύρυθμης λειτουργείας των Υπηρεσιών της Δ.Α Λευκάδας, τη βελτίωση της Υπηρεσιακής καθημερινότητας των αστυνομικών και κυρίως την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών.

Επίσης σε ερώτημα που του απευθύναμε για την πορεία κατασκευής του νέου Αστυνομικού Μεγάρου της Διεύθυνσής μας, μας ενημέρωσε ότι η σύμβαση του έργου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) και η έναρξη των εργασιών αναμένεται αρχές του 2026.

Καταλήξαμε ευχαριστώντας τον κ. Βουλευτή για το συνεχές ενδιαφέρον για τα θέματα που μας απασχολούν και τη στήριξη στο σωματείο μας, ανταλλάσσοντας ευχές με αφορμή την περίοδο εορτών Χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς

Η Ένωσή μας, εν όψει της νέας χρονιάς, έχει ξεκινήσει από νωρίς τις θεσμικές επαφές για την ανάδειξη των θεμάτων που απασχολούν τους συναδέλφους και τις Υπηρεσίες, με κυρίαρχο στόχο της ενίσχυσή μας με προσωπικό, αναδεικνύοντας συγχρόνως τις τυχόν παθογένειες του συστήματος και τις αιτίες που οδηγούν στη συνεχή κατ΄ έτος μείωση του προσωπικού. Τα ανωτέρω θα τεθούν και αναλυτικά στο προσεχές Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας (Π.Ο.ΑΣ.Υ) που θα λάβει χώρα στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο