Θερμό καλωσόρισμα από την Ένωση Ν/Α Αττικής στους νέους Αστυφύλακες των Τμημάτων της Δ.Α.Ν/Α.Α.

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής είχε τη χαρά και την τιμή να καλωσορίσει τους είκοσι έξι (26) νέους Αστυφύλακες που τοποθετήθηκαν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής (Δ.Α.Ν/Α.Α.).

Στην έδρα της Διεύθυνσης, στην Αργυρούπολη, ο Διευθυντής της Δ.Α.Ν/Α.Α., Αστυνομικός Διευθυντής κ. Ιωάννης ΓΟΥΣΙΑΣ, υποδέχθηκε θερμά τους νέους και τις νέες συναδέλφους, δίνοντάς τους τις πρώτες κατευθύνσεις και ενημέρωση σχετικά με τα νέα τους καθήκοντα στα Αστυνομικά Τμήματα όπου θα τοποθετηθούν.

Η Ένωσή μας ήταν φυσικά παρούσα σε αυτή τη σημαντική στιγμή. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τους νέους συναδέλφους, να τους ενημερώσουμε για τα δικαιώματά τους, τη δύναμη που έχουμε όταν είμαστε ενωμένοι, αλλά και τη σημασία του συνδικαλισμού στη σύγχρονη αστυνομική πραγματικότητα.

Αναφερθήκαμε αναλυτικά σε όλα όσα έχουμε κατακτήσει ως συνδικαλιστικός φορέας και στις παροχές που προσφέρουμε στα μέλη μας, όπως η νομική κάλυψη, η λειτουργία της τράπεζας αίματος, τα σεμινάρια πρώτων βοηθειών και αυτοάμυνας, οι υγειονομικές καλύψεις σε συνεργασία με μεγάλους ομίλους υγείας, οι κοινωνικές μας δράσεις και φυσικά, η σταθερή εκπροσώπηση κάθε συναδέλφου στη Διοίκηση για θέματα που τον απασχολούν.

Επιπροσθέτως, καλωσορίζουμε θερμά τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν στα Τμήματα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, στα Α΄ και Β΄ Τμήματα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής. Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο απαιτητικό και ουσιαστικό έργο που επιτελούν, με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό και συναδελφικό πνεύμα.

Ευχόμαστε ολόψυχα καλή σταδιοδρομία στους νέους και τις νέες συναδέλφους μας. Να έχουν πάνω απ’ όλα υγεία, υπομονή και δύναμη. Να γνωρίζουν πως η Ένωσή μας θα είναι πάντα δίπλα τους – αρωγός, συμπαραστάτης και συνοδοιπόρος – τόσο στα πρώτα τους βήματα, όσο και σε κάθε στάδιο της επαγγελματικής τους πορείας.