Θερμή υποδοχή για τον Στέφανο Ντούσκο μετά τον θρίαμβο του στην Σανγκάη

Ο Στέφανος Ντούσκος επέστρεψε στην Ελλάδα τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/10), έχοντας «γράψει Ιστορία» στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας της Σανγκάης. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», γνωρίζοντας την αποθέωση από φίλους και συγγενείς, που τον υποδέχθηκαν ως πραγματικό θριαμβευτή.

Ο 27χρονος Γιαννιώτης Ολυμπιονίκης ολοκλήρωσε ένα απαιτητικό ταξίδι, επιστρέφοντας στην πατρίδα με δύο μετάλλια στις αποσκευές του: το χρυσό στο μονό σκιφ ανδρών και το ασημένιο στα 500 μέτρα σπριντ - έναν αγώνα επίδειξης.

Μαζί του ήταν και ο πρόεδρος της Ελληνικής Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, Βασίλης Πολύμερος, συμμετέχοντας στην χαρά ακόμη μιας σπουδαίας επιτυχίας στο άθλημα της κωπηλασίας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΚΑΔΗΣ