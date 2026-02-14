Θερμή Ανταπόκριση στην Εκδήλωση Κοπής Πρωτοχρονιάτικης Πίτας της Ε.ΑΣ.Υ.Β/Α.Α

Ανακοίνωση της Ενωσης Αστυνομικών Βορειοανατολικής Αττικής:

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βορειοανατολικής Αττικής πραγματοποίησε την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της την Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2026,

σε μια επιτυχημένη εκδήλωση στην αίθουσα συσκέψεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής. Την πίτα ευλόγησε ο Πανοσιολογιότατος Πατέρας του Σώματος και Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας Αστυνόμος Β΄, Αρχιμανδρίτης κ. Αλέξιος Κουρτέσης.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της Ένωσης, κ. Κωνσταντίνος Τσουμάνης, αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους, εξήρε τη συμβολή των υπηρεσιών της Βορειοανατολικής Αττικής στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και στη συμβολή των ομάδων ΔΙ.ΑΣ. Βορειοανατολικής Αττικής στην άμεση ανταπόκριση, καθώς και στις επιτυχίες των Υπηρεσιών Ασφαλείας στην εξιχνίαση εγκληματικών οργανώσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημαντική προσφορά των Αστυνομικών Τμημάτων, τα οποία διαχειρίζονται με επιτυχία μεγάλες εκδηλώσεις εντός των γεωγραφικών ορίων της Διεύθυνσης, αντιμετωπίζουν περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και εξυπηρετούν καθημερινά τους πολίτες. Επιπλέον, εξήρε το έργο των Τμημάτων Τροχαίας για την πιστή εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας σε μια περιοχή που περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Στη συνέχεια, εστίασε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κατά τόπους υπηρεσίες και, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, αιτήθηκε την περαιτέρω ενίσχυση των Αστυνομικών Τμημάτων και των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, την ανανέωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και την αντικατάσταση του στόλου των οχημάτων.

Τέλος, απευθυνόμενος στον κ. Υπουργό, αξίωσε την οικονομική ενίσχυση των αστυνομικών που υπηρετούν στην Αττική. Κλείνοντας, έκοψε συμβολικά το πρώτο κομμάτι της πίτας, αφιερώνοντάς το στους αστυνομικούς της Βορειοανατολικής Αττικής που στηρίζουν διαχρονικά το έργο της Ένωσης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους:

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Β΄ Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Σκούρας, εκ μέρους του Περιφερειάρχη, ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής κ. Δημήτριος Δαμάσκος, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Δημητρακόπουλος, η Γενική Διευθύντρια Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης, Ταξίαρχος κα. Ζαμπία Γύπαρη, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής, Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Μπάρλας, ο Υποδιευθυντής Άμεσης Δράσης Αττικής, Ταξίαρχος κ. Χρήστος Γαβράς, ο Διοικητής της ΔΙ.ΑΣ. Βορειοανατολικής Αττικής, Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Κωνσταντίνος Σιδηροκαστρίτης καθώς και η Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμος Β’ κα. Κωνσταντία Δημογλίδου.

Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αμαρουσίου κ. Δημήτριος Σμυρνής, κ. Επαμεινώνδας Κατσιγιάννης και κ. Πέτρος Κόνιαρης.

Ο Πρόεδρος κ. Γρηγόρης Γερακαράκος και o Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Σπυρίδων Λιότσος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), ο Πρόεδρος κ. Δημοσθένης Πάκος, ο Γενικός Γραμματέας κ. Κωνσταντίνος Χύτας και ο Α’ Αντιπρόεδρος κ. Καρδιασμενός Μιχαηλ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, ο Πρόεδρος κ. Ηλίας Βρέντας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, ο Πρόεδρος κ. Εμμανουήλ Ανδρουλάκης της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Α΄ Δωδεκανήσου και ο Γενικός Γραμματέας κ. Βασίλειος Παπαπαναγιώτου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Πέλλας.

Επίσης, παρέστησαν ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ανατολικής Αττικής κ. Μιχάλης Αργυρούδης, η Τομεάρχης κα Γεωργία Καραχρήστου, ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης κ. Βάιος Σκαμπαρδώνης, Διοικητές Υπηρεσιών καθώς και πλήθος συναδέλφων

Μετά την κοπή της πίτας, τηρήθηκε το παραδοσιακό έθιμο της Τσικνοπέμπτης με ψήσιμο για όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους, ενισχύοντας τους δεσμούς συναδελφικότητας και ενότητας της Ένωσης.

Ευχαριστούμε θερμά τους επιχειρηματίες κ. Αβραάμ Ανδριόπουλο και Δημήτριο Ανδριά για την συνεισφορά τους για την πραγματοποίηση της ανωτέρω εκδήλωσης καθώς και την εταιρία ATENE για τις άρτιες υπηρεσίες catering

(Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό:)