Θερμά συγχαρητήρια στον Α.Σ. Σίφνου και στο Α.Τ. Μήλου

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια στους Αστυνομικούς του Αστυνομικού Σταθμού Σίφνου και του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου, που μετά από συστηματική και ενδελεχή έρευνα κατάφεραν να συλλάβουν ένα ημεδαπό, κάτοικο Σίφνου, στην κατοχή του οποίου ανευρέθη μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών.

Η συγκεκριμένη επιτυχία των ανωτέρω Υπηρεσιών αναδεικνύει για μία ακόμη φορά τον υψηλό επαγγελματισμό, την αποφασιστικότητα και το αίσθημα ευθύνης των συναδέλφων μας, παρά τις διαπιστωμένες μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό που δυσχεραίνουν το έργο τους.

Τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και ευχόμαστε οι επιτυχίες να συνεχιστούν.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΞΕΝΕΛΛΗΣ Μιχαήλ ΣΥΡΓΙΑΝΝΗΣ Γρηγόριος