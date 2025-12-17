Θεατρική παράσταση για τα παιδιά του αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας στο «Christmas Theater»

Η καθιερωμένη πλέον θεατρική παράσταση ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, διοργανώθηκε και φέτος από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην κατάμεστη αίθουσα του “Christmas Theater”, τα παιδιά του αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού του Σώματος είχαν, την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την παράσταση «Οι Θεοί του Ολύμπου και η Γέννηση του Κόσμου» της Κάρμεν Ρουγγέρη.

Πριν από την έναρξη της παράστασης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, καλωσόρισε μικρούς και μεγάλους, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία και τη βαρύτητα που οφείλουμε να αποδίδουμε καθημερινά στην οικογένεια, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διαστάσεις της ζωής. Παράλληλα, ευχαρίστησε την κα Κάρμεν Ρουγγέρη για τη διαχρονική στήριξή της στις πολιτιστικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ευχήθηκε σε όλους όμορφες και χαρούμενες γιορτές.

Από την πλευρά της, η κα Ρουγγέρη, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, ανέδειξε τη σημασία και την αξία της ελληνικής μυθολογίας για τα παιδιά, ιδίως μέσα από το θέατρο, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη θεατρική παράσταση «είναι απόλυτα μελετημένη και απόλυτα τεκμηριωμένη ώστε να βοηθήσει και τα παιδιά με αυτά που διδάσκονται στα σχολεία». Παράλληλα, τόνισε ότι η χρήση παραδοσιακής μουσικής ενισχύει τα μουσικά ακούσματα των παιδιών και συμβάλλει στη συνολική παιδαγωγική εμπειρία της παράστασης.

Το έργο αναφέρεται στη γέννηση του κόσμου και περιλαμβάνει γνωστές και άγνωστες ιστορίες των θεών του Ολύμπου, με το κοινό να παρακολουθεί με αμείωτο ενδιαφέρον την πλοκή και να χειροκροτεί τις εξαιρετικές ερμηνείες των ηθοποιών.

Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευαισθησίας της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες αποσκοπούν στην περαιτέρω ενίσχυση του οικογενειακού δεσμού μεταξύ των μελών του προσωπικού, προάγοντας παράλληλα τη χαρά και την ψυχαγωγία των παιδιών, ιδιαίτερα κατά την εορταστική περίοδο.

Παράλληλα, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πανελλήνια εθελοντική συγκέντρωση ειδών όπως τρόφιμα, φάρμακα, είδη ένδυσης και υπόδησης, παιχνίδια κ.α. από το προσωπικό του Σώματος, τα οποία θα προσφερθούν σε Ιδρύματα της Χώρας.

Επιπλέον, στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που νοσηλεύεται κατά τις ημέρες των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους θα προσφερθούν συμβολικά δώρα, ενώ θα υπάρξει και συμβολική ενίσχυση του εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού.