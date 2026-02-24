Θάνατος ναυτικού στη Σκύρο

Τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Σκύρου ότι ένας 47χρονος ημεδαπός, μέλος πληρώματος ενός επιβατηγού-οχηματαγωγού (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίου (ειδικότητας Μηχανοδηγού Ά) αισθάνθηκε αδιαθεσία και μετέβη στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου,.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με το Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο «ΑΧΙΛΛΕΑΣ» στο λιμάνι της Κύμης και από εκεί, στο Γενικό Νοσοκομείο Κύμης για την παροχή περαιτέρω ιατρικής περίθαλψης.

Ακολούθως, ο 47χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Λιμεναρχείο Σκύρου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.