Θάνατος λουόμενων στην Κέρκυρα και στον Πλαταμώνα

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Κέρκυρας ότι μία 61χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Αλυκών Ποταμού Κέρκυρας.

Στην 61χρονη αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ και στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας.

Επίσης τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Πλαταμώνα ότι ένας 44χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σερβίας) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, από την παραλία ¨Ν. ΠΟΡΟΙ¨ Πιερίας.

Στον 44χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Δ΄ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.