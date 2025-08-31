Θάνατος γυναίκας στη Χαλκίδα

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Χαλκίδας ότι μια 79χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, από την θαλάσσια περιοχή Αλυκών Χαλκίδας.

Στην 79χρονη παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη, με αρνητικά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθήνας για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας.