Θάνατος επιβάτη κρουαζιερόπλοιου πλοίου στον Πειραιά

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη ότι ένας 77χρονος αλλοδαπός επιβάτης (υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου) κρουαζιερόπλοιου (Κ/Ζ) σημαίας Βερμούδων, το οποίο είχε καταπλεύσει στο λιμάνι, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εντός της καμπίνας του.

Στο σημείο μετέβησαν ιατροί του Κ/Ζ, όπου του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, ο ασθενής παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα και διακομίστηκε σε ιδιωτική κλινική, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α’ Λιμενικό τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.