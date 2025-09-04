PoliceNET of Greece logo
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗ

Σώματα Ασφαλείας / Λιμενικό

Θάνατος επιβάτη κρουαζιερόπλοιου πλοίου στον Πειραιά

εκαβ
22:14 | 04/09/2025

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Πειραιά ότι ένας 77χρονος αλλοδαπός επιβάτης (υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου) ενός κρουαζιερόπλοιου (Κ/Ζ) σημαίας Μπαχάμες, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εντός του πλοίου, ενώ έπλεε προς το λιμάνι του Πειραιά.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε από τον ιατρό του πλοίου. Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.

Policenet.gr © | 2025 Όροι Χρήσης.
developed by Pixelthis