Θάνατος επιβάτη κρουαζιερόπλοιου πλοίου στον Πειραιά

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Πειραιά ότι ένας 77χρονος αλλοδαπός επιβάτης (υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου) ενός κρουαζιερόπλοιου (Κ/Ζ) σημαίας Μπαχάμες, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εντός του πλοίου, ενώ έπλεε προς το λιμάνι του Πειραιά.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε από τον ιατρό του πλοίου. Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά.