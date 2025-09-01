Θάνατος άντρα στον Πειραιά

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Ξαβερίου ότι ένας 62χρονος εργαζόμενος ιδιωτικής εταιρείας έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια εργασίας του στις αφίξεις του επιβατικού σταθμού ¨ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ¨ στο λιμάνι του Πειραιά.

Στον 62χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ιδιωτικού ασθενοφόρου με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά ¨ΤΖΑΝΕΙΟ¨, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Από το Α’ Λιμενικό τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους, μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο Φορέα.