Θάνατος άντρα στην Αλεξανδρούπολη

Τις μεσημβρινές ώρες χτες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Αλεξανδρούπολης ότι ένας 75χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Βουλγαρίας) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κρυονερίου Μαρώνειας.

Στον 75χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη και από πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής Σισμανόγλειο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.