Θάνατος άνδρα στην Παλαιοκαστρίτσα

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Παλαιοκαστρίτσας για την ύπαρξη ενός 74χρονου αλλοδαπου (υπήκοος Γερμανίας) χωρίς τις αισθήσεις του, στην θαλάσσια περιοχή “ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΟΔΩΡΟΣ” Λιαπάδων Κέρκυρας.

Συγκεκριμένα, ο αλλοδαπός έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διενέργεια οργανωμένης κατάδυσης σε επιχείρηση καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής.

Στη συνέχεια, ανασύρθηκε από σκάφος της επιχείρησης στην ξηρά, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες με αρνητικά αποτελέσματα.

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Παλαιοκαστρίτσας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κέρκυρας, ενώ κατασχέθηκε ο καταδυτικός εξοπλισμός.