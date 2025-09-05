Θάνατος άνδρα στα Σύβοτα

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Συβότων ότι ένας 86χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από την θαλάσσια περιοχή “Μέγα Άμμος” Συβότων.

Στον 86χρονο, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη και από ιατρό που βρισκόταν στο σημείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Συβότων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.