Θάνατος αλλοδαπού στην Αγιά Λάρισας

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Αγιόκαμπου ότι ένας 56χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Σλοβακίας) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία Βέλικας δήμου Αγιάς Λάρισας.

Στον 56χρονο, αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους και τον ναυαγοσώστη της παραλίας και στη συνέχεια από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο, ενώ ακολούθως διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Αγιόκαμπου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας.