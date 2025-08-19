Θάνατος 30χρονου άντρα στη Θάσο

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θάσου ότι ένας 30χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Ρουμανίας) ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας ¨ΚΟΙΝΥΡΑ¨ Θάσου.

Στον 30χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενους λουόμενους και διασώστες του ΕΚΑΒ, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.