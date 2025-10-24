Θανατοποινίτης εκτελείται με άζωτο στην Αλαμπάμα

Άνδρας ο οποίος είχε καταδικαστεί σε θάνατο για απαγωγή και φόνο εκτελέστηκε χθες Πέμπτη στην Αλαμπάμα, στον αμερικανικό Νότο, με τη μέθοδο της πρόκλησης ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, την οποία ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν μορφή «βασανιστηρίου», ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο Άντονι Μπόιντ είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για την απαγωγή και τον φόνο του Γκρέγκορι Χούγκλι, τον οποίο έκαψαν ζωντανό οι απαγωγείς του εξαιτίας χρέους 200 δολαρίων, που συνδεόταν με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Ο Άντονι Μπόιντ, που καταδικάστηκε στη βάση κατάθεσης συγκατηγορουμένου του, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις για την παρουσία του στον τόπο του εγκλήματος, συνέχιζε μέχρι τέλους να δηλώνει αθώος.

Η εκτέλεσή του ήταν η 40ή που έγινε στις ΗΠΑ από την αρχή της τρέχουσας χρονιάς. Πρόκειται για ρεκόρ δεκαετιών· το προηγούμενο ήταν οι 39 που είχαν γίνει το 2013.

Είναι προγραμματισμένες άλλες έξι ως το τέλος της χρονιάς.

Η μεγάλη πλειονότητά τους, οι 33, έγιναν με ενέσεις θανατηφόρων χημικών ουσιών.

Άλλες πέντε έγιναν με πρόκληση ασφυξίας διά της εισπνοής αζώτου, η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στον κόσμο στην Αλαμπάμα το 2024. Άλλες δυο έγιναν από εκτελεστικά αποσπάσματα στη Νότια Καρολίνα· πριν από φέτος, η μέθοδος αυτή είχε να χρησιμοποιηθεί στη χώρα από το 2010.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Άλλες τρεις – Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια – εφαρμόζουν μορατόριουμ στην εφαρμογή της, με αποφάσεις των κυβερνητών τους.