Ελλάδα

Θανατηφόρο τροχαίο - Νεκρός οδηγός φορτηγού

10:19 | 16/08/2025

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιώνστις 5.50 το πρωί του Σαββάτου 16 Αυγούστου, και συγκεκριμένα στο 21ο χιλιόμετρο.

Στο συγκεκριμένο σημείο και στο ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, ο 67χρονος οδηγός ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, “καρφώθηκε” σε διαχωριστικό στηθαίο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με ΙΧ. Αποτέλεσμα της εκτροπής και της σύγκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο 67χρονος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, ο οδηγός είχε ήδη καταλήξει.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

Ρεπορτάζ: Λία Χριστάρα

