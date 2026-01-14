Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 41χρονο

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 41χρονο οδηγό Ι.Χ., πατέρα δύο παιδιών, σημειώθηκε τις νυχτερινές ώρες στην παράκαμψη που έχει υποδείξει η Τροχαία, λόγω των αγροτικών μπλόκων, στο οδικό δίκτυο από Λιβαδειά προς Θήβα.

Υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 41χρονος συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με φορτηγό όχημα, το οποίο οδηγούσε 42χρονος, στο ύψος των Βάγια Βοιωτίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λιβαδειά. Από τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού του Ι.Χ.

Ο 41χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Θήβας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ο 42χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.