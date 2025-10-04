PoliceNET of Greece logo
Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 27χρονο

20:14 | 04/10/2025

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες του evia online μεταξύ 1:30 και 2:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου στην επαρχιακή οδό Μαρμαρίου – Καρύστου, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 27χρονος, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του.

Το όχημα προσέκρουσε σε κολώνα και εν συνεχεία ανετράπη, καταλήγοντας σε διπλανό χωράφι.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ που μετέφερε δυστυχώς την σορό του άτυχου νέου στο Νοσοκομείο Καρύστου.

