Θανατηφόρο τροχαίο: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 6 το πρωί της Δευτέρας στον δρόμο Πεζά - Αρκαλοχώρι και πιο συγκεκριμένα στο ύψος του χωριού Αστρίτσι, στον Δήμο Αρχανών - Αστερουσίων.

Σύμφωνα με το cretalive.gr από τα συντρίμμια των δύο οχημάτων ανασύρθηκε νεκρός ένας άνδρας, ενώ άλλοι δύο από τους επιβαίνοντες παρελήφθησαν τραυματισμένοι από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Διαβάστε επίσης

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και στον τόπο του δυστυχήματος έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και ένα όχημα της 3ης ΕΜΑΚ με τέσσερις πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σφοδρή σύγκρουση διερευνώνται.