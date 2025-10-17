Θανατηφόρα καραμπόλα οχημάτων στο ύψος των διοδίων των Αφιδνών- 2 νεκροί

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, λίγο μετά τα διόδια των Αφιδνών και πριν τον κόμβο του Πολυδενδρίου, στο ρεύμα προς Λαμία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στο σημείο συγκρούστηκαν 3 ΙΧ οχήματα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 άτομα.

Επιπλέον, άγνωστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον παράδρομο, καθώς υπάρχουν περιπολικά και ασθενοφόρα, προκειμένου να παραλάβουν τους τραυματίες.

Ρεπορτάζ: Κώστας Στάμου