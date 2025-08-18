Θα μπορούν οι αστυνομικοί να οπλοφορούν παντού; Τι προβλέπει νέο νομοσχέδιο στις ΗΠΑ

Ένα νέο νομοσχέδιο επανήλθε πρόσφατα στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο να επιτρέψει στους αστυνομικούς – τόσο σε ενεργούς όσο και σε συνταξιούχους – να φέρουν όπλο ακόμα και σε περιοχές όπου σήμερα αυτό απαγορεύεται.

Το νομοσχέδιο ονομάζεται LEOSA Reform Act και αφορά τους αστυνομικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου LEOSA, ο οποίος ισχύει από το 2004 και προβλέπει ότι όσοι υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει νόμιμα στα σώματα ασφαλείας μπορούν να φέρουν κρυφά όπλο οπουδήποτε στις ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης

Το νέο αυτό νομοσχέδιο έρχεται να επεκτείνει τις εξαιρέσεις, επιτρέποντας την οπλοφορία ακόμη και σε «ζώνες χωρίς όπλα» όπως είναι τα σχολεία, τα εθνικά πάρκα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα δημόσια κτίρια και άλλοι ιδιωτικοί χώροι που είναι προσβάσιμοι στο κοινό.

Παράλληλα, προβλέπει την εξαίρεση από πολιτειακούς περιορισμούς για το μέγεθος των γεμιστήρων – δηλαδή οι αστυνομικοί θα μπορούν να φέρουν γεμιστήρες με περισσότερες σφαίρες από το επιτρεπτό όριο σε ορισμένες Πολιτείες.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι οι συνταξιούχοι αστυνομικοί δε θα χρειάζεται πλέον να επαναπιστοποιούνται κάθε χρόνο, αλλά μόνο κάθε τρία χρόνια.

Το νομοσχέδιο έχει ήδη ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με 229 ψήφους υπέρ και 193 κατά. Τώρα αναμένεται να εξεταστεί από τη Γερουσία.

Το υποστηρίζουν αρκετοί βουλευτές και γερουσιαστές, τόσο Ρεπουμπλικάνοι όσο και Δημοκρατικοί, καθώς και μεγάλες οργανώσεις αστυνομικών όπως η Fraternal Order of Police, η Federal Law Enforcement Officers Association και η National Association of Police Organizations.

Οι υποστηρικτές του νομοσχεδίου υποστηρίζουν ότι θα ενισχυθεί η δημόσια ασφάλεια, αφού θα επιτρέψει σε έμπειρους και εκπαιδευμένους αστυνομικούς να δράσουν άμεσα σε περιπτώσεις κινδύνου, όπως σε επιθέσεις ή περιστατικά με πυροβολισμούς, ακόμη κι αν δεν είναι σε υπηρεσία.

Ωστόσο, υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις. Οργανώσεις όπως η Εθνική Ένωση Εκπαιδευτικών (NEA) τονίζουν ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερα όπλα μέσα σε σχολεία και άλλους ευαίσθητους χώρους, κάτι που θεωρούν επικίνδυνο. Επισημαίνουν επίσης ότι μειώνονται οι υποχρεώσεις επανεκπαίδευσης, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την ετοιμότητα και την ασφάλεια.

Συνοψίζοντας, αν το νομοσχέδιο εγκριθεί και από τη Γερουσία, τότε αστυνομικοί και απόστρατοι που πληρούν τα κριτήρια του LEOSA θα μπορούν να φέρουν όπλο σχεδόν παντού – ακόμα και σε περιοχές που μέχρι τώρα θεωρούνταν απαγορευμένες για την οπλοφορία – και με λιγότερες διαδικασίες επανεκπαίδευσης.