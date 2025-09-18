«Θα είναι τραγικό να χυθεί αίμα στην Αγυιά» – Εικόνες από τη διαμαρτυρία λιμενικών και αστυνομικών

«Η κατάσταση δεν πάει άλλο. Οι εργαζόμενοι στο λιμενικό σώμα έχουν εξαντληθεί», είναι το μήνυμα που έστειλαν οι εργαζόμενοι του Λιμενικού Σώματος στην Κρήτη, στη διάρκεια της διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου, έξω από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και αστυνομικοί των Χανίων.

«Είναι τραγικό να χυθεί αίμα στην Αγυιά», είναι το δραματικό μήνυμα που έστειλε προς όλους τους εμπλεκόμενους ο Βασίλης Κατσικανδαράκης, Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης.

«Μας έχουν μετατρέψει σε δεσμοφύλακες, τραυματιοφορείς, φαρμακοποιούς και τραπεζοκόμους, για να καλύπτουμε κενά», σημείωσε ο ίδιος.

Αφορμή για τη σημερινή κινητοποίηση στάθηκε το επεισόδιο της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου στον εκθεσιακό χώρο της Αγυιάς μεταξύ μεταναστών, ενώ στιγμές έντασης υπήρξαν και χθες Τετάρτη.

Είναι ενδεικτικό πάντως πως το 2024 στην Κρήτη είχαν έρθει συνολικά 5.000 μετανάστες και από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2025 έχουν ήδη έρθει 12.500 μετανάστες.

«Εδώ και δύο χρόνια γίνεται διαχείριση με προχειρότητες», σημείωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Σφακιανάκης, ο οποίος τόνισε την ανάγκη αλλαγής του σχεδιασμού για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Ο Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Χανίων Στέλιος Σεληνιωτάκης ανέφερε πως ήδη από κοινού με τους εκπροσώπους των λιμενικών, έχουν αποστείλει επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, εκφράζοντας την αντίδρασή τους για την μετατροπή του Εκθεσιακού Χώρου Αγυιάς σε χώρο κράτησης μεταναστών. «Στη χώρα μας το προσωρινό γίνεται πάντα μόνιμο», σημείωσε ο ίδιος.

