Τετ-α-τετ με τη νέα Ταξίαρχο – ΦΩΤΟ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς πραγματοποίησε την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, εθιμοτυπική επίσκεψη στη νέα Διευθύντρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καστοριάς, Ταξίαρχο κα. Μπακλέση Πολυξένη, με αφορμή την ανάληψη των νέων της καθηκόντων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα ζητήματα που αφορούν το αστυνομικό προσωπικό , καθώς και θέματα που απασχόλησαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα της υπηρεσίες και τους συναδέλφους μας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις συνθήκες εργασίας, στην ενίσχυση των υπηρεσιών και στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους.

Η Ένωσή μας, διαβεβαίωσε τη νέα Διευθύντρια ότι θα συνεχίσει με υπευθυνότητα και θεσμικό ρόλο, τη συνεργασία που είχε αναπτυχθεί με την προηγούμενη διοίκηση, μία συνεργασία που είχε στηριχθεί σε γερά θεμέλια αμοιβαίου σεβασμού, ειλικρινούς διαλόγου και κοινής στόχευσης για την επίλυση των προβλημάτων.

Ως θεσμικοί εκπρόσωποι των συναδέλφων μας, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε με συνέπεια και αποφασιστικότητα δίπλα στο αστυνομικό προσωπικό, προωθώντας λύσεις και διεκδικώντας όσα δικαιούνται, μέσα από πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης.

Πηγή: svouranews.gr