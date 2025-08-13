Τέσσερις συλλήψεις για φωτιές στην ύπαιθρο - Επιβλήθηκαν πρόστιμα

Σε τέσσερις συλλήψεις και επιβολή προστίμων για φωτιές στην ύπαιθρο, για καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών και για κάπνισμα μελισσών, προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Πυροσβεστικής χτες, σε Εύβοια, Φάρσαλα, Ιωάννινα, μέσα στο χάος των πυρκαγιών και μετά από τις συνεχείς αυστηρές συστάσεις λόγω των εξαιρετικά επικίνδυνων συνθηκών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

* Συνελήφθη χθες, 12 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΠΥ Ιστιαίας, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε οικοπεδικό χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού, στην Εύβοια και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.093,75 ευρώ.

* Συνελήφθη χθες, 12 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του ΠΚ Φαρσάλων, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε υπολείμματα καλλιεργειών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Φαρσάλων, στην Λάρισα και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.707,03 ευρώ.

* Συνελήφθη χθες, 12 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙΠΥΝ Ιωαννίνων, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε αγροτική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Πωγωνίου, στα Ιωάννινα και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.255,85 ευρώ.

* Συνελήφθη χθες, 12 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΠΥ Πολυγύρου, ημεδαπός, για εκτέλεση εργασιών καπνίσματος μελισσιών σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.