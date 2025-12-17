Τέσσερις αστυνομικοί σκοτώθηκαν στην Κολομβία σε επιθέσεις αποδιδόμενες σε αντάρτες

Τέσσερις αστυνομικοί σκοτώθηκαν χθες Τρίτη σε δυο νομούς της Κολομβίας, σε ενέργειες οι οποίες αποδόθηκαν από τις αρχές σε αντάρτες που ελέγχουν τη διακίνηση κοκαΐνης στη χώρα, που κατατάσσεται πρώτη στον κόσμο ως προς την παραγωγή της ουσίας αυτής.

Δυο αστυνομικοί σκοτώθηκαν ξημερώματα στην Κάλι (νοτιοδυτικά), τρίτη πόλη της Κολομβίας, όταν εξερράγησαν βομβιστικοί μηχανισμοί. Η ενέργεια αποδόθηκε σε αντάρτες του ELN.

Κινούνταν με μοτοσικλέτες περί τις 04:00 (τοπική ώρα· 11:00 ώρα Ελλάδας) όταν τραυματίστηκαν θανάσιμα από τα «θραύσματα αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών», διευκρίνισε ο στρατηγός Χένρι Μπέγιο, επικεφαλής της αστυνομίας στην Κάλι, στον νομό Βάγιε δελ Κάουκα.

Άλλοι δυο αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε αγροτική κοινότητα στον γειτονικό νομό Κάουκα έπειτα από επτά ώρες «ένοπλης παρενόχλησης» με ρίψεις χειροβομβίδων και ριπές πολυβόλων εναντίον του αστυνομικού τμήματός τους, ανέφερε χθες μετά το μεσημέρι μέσω X ο νομάρχης Οκτάβιο Γκουσμάν.

Ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες απέδωσε τη δεύτερη επίθεση σε διαφωνούντες των πρώην FARC --παράταξης που διαλύθηκε μετά τη συμφωνία ειρήνης του 2016--, υπό τη διοίκηση του αποκαλούμενου Ιβάν Μορδίσκο, του πλέον καταζητούμενου αντάρτη στη χώρα.

«Διατάξαμε την ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων» των δυνάμεων ασφαλείας «για να εξουδετερωθούν αυτοί οι εγκληματίες», πρόσθεσε ο κ. Σάντσες.

Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εμπορικό τομέα της κοινότητας να έχει υποστεί τεράστια καταστροφή, με πάνω από δέκα κτίρια συντρίμμια. Σύμφωνα με τον νομάρχη Γκουσμάν, οικογένειες εκτοπίστηκαν και τοπικό νοσοκομείο «υπέστη επίθεση».

Από τον Ιανουάριο ως τον Σεπτέμβριο, 146 στρατιωτικοί και αστυνομικοί σκοτώθηκαν από μέλη διάφορων παράνομων ένοπλων οργανώσεων που δρουν στην Κολομβία (+128% σε σύγκριση με το 2024), σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα του υπουργείου Άμυνας.

«Διακινητές ναρκωτικών μεταμφιεσμένοι σε επαναστάτες»

Η οργάνωση ανταρτών ELN ανακοίνωσε πως κήρυξε από την Κυριακή ως χθες Τρίτη τριήμερο αποκλεισμό του πληθυσμού σε περιοχές υπό τον έλεγχό της όπου παράγεται κοκαΐνη, με την επίκληση των «απειλών ιμπεριαλιστικής επέμβασης» του Ντόναλντ Τραμπ, του προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος δεν αποκλείει χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον εργαστηρίων όπου παράγονται ναρκωτικά.

Ο πρόεδρος Πέτρο αντέτεινε μέσω X μετά την ανακοίνωση αυτή πως διέταξε τις δυνάμεις ασφαλείας να «επιτεθούν» στον ELN και να «υπερασπίσουν τον πληθυσμό έναντι οποιασδήποτε απειλής».

«Δεν θα επιτρέψουμε να απειληθούμε από διακινητές ναρκωτικών μεταμφιεσμένους σε επαναστάτες», τόνισε.

Από την Κυριακή μέχρι χθες, αποδόθηκαν 82 επιθέσεις ή σαμποτάζ στον ELN, οργάνωση της άκρας αριστεράς ιδρυθείσα το 1964, εμπνεόμενη από τη δράση του αργεντίνου επαναστάτη Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και τη θεολογία της απελευθέρωσης, που μετρά κάπου 5.800 μέλη και δρα σε πάνω από το 20% των 1.100 και πλέον δήμων της Κολομβίας.

Την Κυριακή, η αστυνομία ανακοίνωσε τη δολοφονία οδηγού ασθενοφόρου στο ανατολικό τμήμα της χώρας, στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, με φόντο τον αποκλεισμό που ανακοίνωσε πως επιβάλλει ο ELN.

Ο πρόεδρος Πέτρο είχε προσπαθήσει να διαπραγματευτεί με τον ELN προκειμένου η οργάνωση να τερματίσει τη δράση της αφού ανέλαβε την εξουσία το 2022, αλλά χωρίς επιτυχία. Οι συνομιλίες τερματίστηκαν τον Ιανουάριο, αφού η οργάνωση εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων με πάνω από 100 νεκρούς σε περιοχή κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Οι οργανώσεις ανταρτών που δρουν στην Κολομβία χρηματοδοτούνται από τη διακίνηση ναρκωτικών, την εκμετάλλευση μεταλλείων, ιδίως χρυσού, και κάποιες κάνοντας εκβιάσεις ή απαγωγές για λύτρα.

ΦΩΤΟ EPA/Ernesto Guzman