Τεράστιος λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε ανοιχτά της Καρπάθου - Δείτε το βίντεο

Τεράστιος λευκός καρχαρίας εμφανίστηκε στην θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου. Ψαράδες που έπλεαν με το καίκι τους στην περιοχή κατέγραψαν τον καρχαρία που ξεπερνούσε τα τέσσερα μέτρα.

«Ήρθε για να φάει την τούνα που έπλεε, αυτό τον προσέλκυσε», εξήγησε ο ψαράς, για τον καρχαρία που είδαν οι αλιείς το πρωί της Τετάρτης.

Διαβάστε επίσης

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό του στο TikTok ένας από τους ψαράδες που ήταν παρών στο σκηνικό, ο καρχαρίας εντοπίστηκε να καταβροχθίζει έναν τόνο, λίγα μόλις μέτρα από το σκάφος τους.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει εντυπώσεις και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.