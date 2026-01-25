Τεντόγλου: «Η καλύτερη πρεμιέρα μου σε κλειστό»

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε ντεμπούτο στη σεζόν, στην ημερίδα κλειστού της Παιανίας, με άλμα στα 8,25 μ. και κατέγραψε το καλύτερο ξεκίνημα του στη χειμερινή περίοδο.

Ο αθλητής αποχώρησε χαμογελαστός από το κλειστό της Παιανίας έχοντας νωρίτερα πάρει από το ντεμπούτο την επίδοση που ήθελε κι έχοντας χαρίσει άπειρα χαμόγελα και αυτόγραφα στους φίλους του στίβου που βρέθηκαν στην εγκατάσταση.

Διαβάστε επίσης

Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι έδειξε κεφάτος αγωνιστικά και σε θέση να διεκδικήσει στο εγγύς μέλλον ακόμη μεγαλύτερα άλματα. Η επίδοσή του είναι η τρίτη στον κόσμο και όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Τορούν και το Ευρωπαϊκό ανοιχτού στο Μπέρμιγχαμ.

Ο “ χρυσός” ολυμπιονίκης, αφού βρήκε τη φόρα του, μετά τα δύο πρώτα άκυρα άλματα, συνέχισε στα 8,12 μ., 8,15 μ., 8,25 μ. και άφησε το τελευταίο του άλμα. Η σημερινή ήταν η πρώτη επαφή του αθλητή με την εγκατάσταση. Ο Τεντόγλου θα κάνει τον επόμενο αγώνα του την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου στο μίτινγκ της Οστράβας.

Τη δεύτερη θέση στο σημερινό αγώνα κατέλαβε ο Νίκος Σταματονικολός με 7,88 μ., επίδοση που αποτελεί ατομικό του ρεκόρ στο κλειστό και είναι ένα καλό πρώτο δείγμα στη σεζόν.

Η τριάδα στο μήκος έκλεισε με τον 18χρονο Βασίλη Μαγουλιώτη, που προσγειώθηκε στα 7,47 μ. και πέτυχε ατομικό ρεκόρ.

«Ωραίος αγώνας αρκετά χαλαρός. Δεν πιέστηκα για κάτι. Από την αρχή έκανα καλά άλματα. Όλα τα άλματα, ακόμη και τα άκυρα, ήταν 8,15 - 8,20 μ. Το ήξερα ότι είμαι σε καλή κατάσταση. Μου αρέσει που έτσι χαλαρά βγαίνουν τέτοια άλματα. Αυτή είναι η βάση μου τώρα. Δεν είναι ότι έκανα ένα άλμα στα 7,80 μ. όπως μπορεί να κάνω σε κάποια πρεμιέρα. Συνήθως το κάνω αυτό. Είναι πολύ καλό το στάδιο. Είμαστε τυχεροί που το έχουμε φέτος. Τα άκυρα είναι λίγο θέμα ότι δεν έχω κάνει πολλές φορές στην προπόνηση. Ξεκίνησα με ένα σημάδι στην αρχή αλλά μέσα στον αγώνα μπορεί να αλλάξει ο βηματισμός. Πήγα 15 πόντους πίσω και βρήκα τη φόρα μου σε αυτό το στάδιο. Είναι η καλύτερη πρεμιέρα που έχω κάνει σε κλειστό στίβο. Το προηγούμενο ήταν 8,15 μ. από την Οστράβα το 2022“ , είπε ο Μίλτος Τεντόγλου με το τέλος της σημερινής του εμφάνισης.

Ο Ιάσων Μαχαίρας έστειλε τη σφαίρα στα 18,69 μ. στην πρώτη του προσπάθεια και βελτίωσε το 18,62 μ., που ήταν το ατομικό του ρεκόρ. Ο αθλητής του Γιάννη Μπαρλή είχε δύο ακόμη έγκυρες βολές στα 18,59 μ. και 18,54 μ., επιβεβαιώνοντας την καλή του κατάσταση.

Στη σφαιροβολία Ανδρών Κ20 ο Γιώργος Στεργιόπουλος, υπό τις οδηγίες του Νίκου Σκαρβέλη, που ζει πλέον στα Τρίκαλα, σημείωσε 17,73 μ. και πέτυχε ατομικό ρεκόρ. Ο αθλητής το καλοκαίρι θα διεκδικήσει βολές πάνω από τα 18,30 μ., που είναι το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20.

Η Αναστασία Ανδρεάδη από νωρίς στη σεζόν πέτυχε μια μεγάλη βολή στη σφαιροβολία, που της επιτρέπει να θέτει υψηλούς στόχους. Η αθλήτρια του Ανέστη Καλτζίδη ήταν νικήτρια με 15,10 μ., επίδοση καλύτερη από το όριο πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κ20 και νέο ατομικό ρεκόρ. Ξεκίνημα στη σεζόν έκανε και η Μαρία Μαγκούλια, που ήταν δεύτερη με 15,02 μέτρα.

Η Ανθή Κυριακοπούλου έκανε την κούρσα που ήθελε και με 2.44.97 τερμάτισε πρώτη στα 1.000 μέτρα. «Ήταν μια καλή πρώτη εμφάνιση και είμαι ικανοποιημένη από την παρουσία μου. Θα τρέξω την επόμενη εβδομάδα στον ανώμαλο και έπειτα στις Βρυξέλλες», είπε η αθλήτρια του Μιχάλη Αναγνώστου.

Ο Μπάμπης Λαγός αναδείχθηκε νικητής με 2.26.79, στην πρώτη του κούρσα μετά την προετοιμασία στη Νότια Αφρική.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΡΚΑΔΗΣ