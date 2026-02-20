Τέμπη: Ανακαλούνται επτά εκταφές θυμάτων της τραγωδίας –Οι αντιδράσεις συγγενών για τις εργαστηριακές εξετάσεις

Σε ανάκληση επτά εκταφών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη προχώρησε, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο των εξώδικων που έστειλαν συγγενείς των θυμάτων σχετικά με τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων. Οι οικογένειες εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς τη διενέργεια των εξετάσεων σε ελληνικά εργαστήρια και ζητούν οι σοροί να αποσταλούν σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού για σύνθετες αναλύσεις, κατόπιν σχετικής δικαστικής έγκρισης.

Διαβάστε επίσης

Σε μια πρώτη αντίδραση, η εισαγγελέας ανακάλεσε τις εκταφές των Παναγιώτη Χατζηχαραλάμπου, Ιωάννη Βουτσινά και Άγγελου Τηλκερίδη, ενώ ακολούθησαν άλλες τέσσερις ακυρώσεις το απόγευμα, μεταξύ των οποίων και οι δύο που είχαν προγραμματιστεί για το Σάββατο, της κόρης των Μ. Καρυστιανού και Αντ. Ψαρόπουλου και της Φραντζέσκας Μπέζα.

Συνολικά έχει γίνει αίτημα για εννέα εκταφές σορών.

Τα σημεία διαφωνίας για τις εκταφές και τις εξετάσεις

Οι συγγενείς των θυμάτων εκφράζουν ανησυχία για το κατά πόσο οι διαθέσιμες υποδομές επαρκούν για την πραγματοποίηση εξειδικευμένων τοξικολογικών και βιοχημικών αναλύσεων, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται συνδρομή εργαστηρίων του εξωτερικού ώστε να διασφαλιστεί πλήρης και ανεξάρτητη διερεύνηση.

Την ανησυχία αυτή φέρεται να ενισχύει επιστολή τεσσάρων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών, στην οποία γίνεται αναφορά σε περιορισμούς που σχετίζονται με τον διαθέσιμο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση σύνθετων εξετάσεων.

Ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας της Μάρθης, έχει δηλώσει ότι υπάρχει κίνδυνος «να επαναληφθούν προηγούμενα περιορισμένα αποτελέσματα», εάν δεν αξιοποιηθούν εξειδικευμένες δομές του εξωτερικού.

Παράλληλα, ο Χρήστος Τηλκερίδης, πατέρας του 23χρονου Άγγελου, έχει καταθέσει προσφυγή ζητώντας η σορός να αποσταλεί σε εξειδικευμένο εργαστήριο εκτός Ελλάδας, προκειμένου –όπως αναφέρει– να διασφαλιστεί η πληρότητα της έρευνας. Η δικηγόρος της οικογένειας, Στέλλα Βαλάνη, έχει επισημάνει ότι το αίτημα εκταφής συνδέεται με τη συμμετοχή διεθνών εργαστηρίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενείς απέστειλαν εξώδικο προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας και άλλους εμπλεκόμενους υπηρεσιακούς παράγοντες, εκφράζοντας τη διαφωνία τους ως προς τη διαδικασία.

Το επόμενο διάστημα αναμένονται ενδεχομένως και νέες νομικές ενέργειες από οικογένειες που ζητούν περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης με τη συνδρομή εξειδικευμένων φορέων του εξωτερικού.

Ειδικότερα, οι γονείς απέστειλαν εξώδικο κατά της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνης Παπαϊωάννου, κατά του διοικητή του ΑΤ Πυλαίας – Χορτιάτη, όπως επίσης και σε βάρος της καθηγήτριας Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Λήδας Κοβάτση και δύο ιατροδικαστών του ΑΠΘ.

www.iefimerida.gr