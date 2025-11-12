Τέλος τα χαρτιά στο αυτοκίνητο -Πώς θα τα βάλεις με ένα κλικ στο κινητό σου

Η εποχή που ψάχναμε στην τσέπη ή στο ντουλαπάκι για την άδεια και την ασφάλεια ανήκει οριστικά στο παρελθόν.

Το κινητό σου γίνεται πλέον το μοναδικό πορτοφόλι που χρειάζεσαι και για το αυτοκίνητο. Το Gov.gr Wallet, η εφαρμογή που ξεκίνησε το 2022, έχει μετατραπεί σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό κέντρο για κάθε οδηγό. Αρχικά φιλοξενούσε μόνο την ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης, όμως σήμερα επιτρέπει την προσθήκη όλων των στοιχείων που σχετίζονται με το όχημα, από την άδεια κυκλοφορίας μέχρι τις βασικές πληροφορίες ασφάλισης ή τελών.

Με κάθε νέα αναβάθμιση, το Gov.gr Wallet αποκτά περισσότερες λειτουργίες, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να εκτελούν διαδικασίες χωρίς χαρτιά, εκτυπώσεις ή επισκέψεις σε υπηρεσίες. Ένα απλό χτύπημα στο κινητό αρκεί για να έχεις όλα όσα χρειάζεσαι, γρήγορα, εύκολα και νόμιμα.

Πλεον ο πολίτης μπορεί να βλέπει και να ελέγχει για κάθε όχημά του:

• Τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας

• Αν έχει πληρώσει τα Τέλη Κυκλοφορίας

• Αν το όχημα του είναι σε κίνηση ή ακινησία

• Αν το όχημα του έχει κλαπεί

• Το αποτέλεσμα του Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) και την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου. Ο πολίτης μέσω του Gov.gr Wallet θα λαμβάνει ειδοποίηση στο κινητό του, δύο εβδομάδες πριν τον επόμενο Τεχνικό Έλεγχο

• Τα στοιχεία ασφάλισης του οχήματος.

Επιπλέον, μέσω του Gov.gr Wallet οι πολίτες μπορούν να συνάπτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος χωρίς να χρειάζεται οι ίδιοι να προσκομίσουν σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή τα απαραίτητα έγγραφα.

Κι αυτό διότι, μετά την παροχή συναίνεσης, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα αντλούν από τα μητρώα του Δημοσίου τα απαραίτητα στοιχεία του πολίτη και του προς ασφάλιση οχήματος.

Πώς προσθέτω το MyAuto στο Gov.gr Wallet

Το πρώτο που πρέπει να κάνει ο οδηγός είναι να κατεβάσει την εφαρμογή (αν δεν την έχει ήδη) Gov.gr Wallet στο κινητό του τηλέφωνο. Στη συνέχεια, μπαίνοντας στο app πρέπει να επιλέξει το «+» στο δεξί πάνω σημείο της εφαρμογής και από το υπομενού που θα εμφανιστεί την επιλογή «Το όχημά μου (MyAuto)». Άμεσα, οι﻿ πληροφορίες θα εμφανιστούν αυτόματα στην αρχική σελίδα του Gov.gr Wallet, ακριβώς κάτω από το δελτίο ταυτότητας και την άδεια οδήγησης του οδηγού.

Πώς συνάπτω ασφαλιστήριο συμβόλαιο μέσω Gov.gr Wallet

Σε πρώτο στάδιο, ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνεί με την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία επιθυμεί να συνάψει συμβόλαιο ασφάλισης οχήματος. Η ασφαλιστική, αφού καταγράψει την επιθυμία του πολίτη να κάνει χρήση της νέας ψηφιακής υπηρεσίας μέσω του Gov.gr Wallet, ζητάει τα βασικά στοιχεία για να εκκινήσει τη διαδικασία. Πρόκειται για τον ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο του πολίτη και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που επιθυμεί να ασφαλίσει και βρίσκεται στην ιδιοκτησία του.

Στη συνέχεια θα λαμβάνει ειδοποίηση (push notification) στο κινητό του από το Gov.gr Wallet μέσω του οποίου θα ενημερώνεται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία και για τον συγκεκριμένο σκοπό που έχει αιτηθεί, ζητά τη διάθεση των απαραίτητων στοιχείων του, δηλαδή άδεια οχήματος, άδεια οδήγησης και στοιχεία κατόχου.

Ο πολίτης, αν επιθυμεί να συνεχίσει, θα δίνει αρχικά τη συγκατάθεσή του για την «άντληση και προβολή» των προς διαβίβαση στοιχείων του και ακολούθως θα ελέγχει την ορθότητά τους.

Έπειτα, θα χορηγεί ή όχι τη συγκατάθεση του για τη διαβίβαση αυτών των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της ασφαλιστικής εταιρείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επόμενο στάδιο η υπηρεσία θα επεκταθεί και σε άλλες συναλλαγές των πολιτών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς μεταξύ των οποίων η μίσθωση αυτοκινήτων.

