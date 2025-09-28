Τέλος στο χάρτινο εισιτήριο -Πώς πληρώνουμε στο Μετρό και τα λεωφορεία της Αθήνας

Οι δημόσιες συγκοινωνίες εκσυγχρονίζονται, προσφέροντας παράλληλα νέες δυνατότητες για τον τρόπο πληρωμής των εισιτηρίων μας.

Από το 2025, οι μετακινήσεις με το μετρό, τα λεωφορεία, τα τρόλεϊ και το τραμ της Αθήνας έχουν περάσει σε μια νέα εποχή, καθώς η πληρωμή δεν απαιτεί πλέον την έκδοση χάρτινου εισιτηρίου. Η δυνατότητα χρήσης ανέπαφων πληρωμών, που εφαρμόστηκε επίσημα από τον ΟΑΣΑ, αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες μετακινούνται στην πρωτεύουσα.

Διαβάστε επίσης

Πλέον, οι χρήστες των αστικών συγκοινωνιών δεν χρειάζεται να προμηθεύονται το ATH.ENA Ticket ή την ATH.ENA Card, αφού η ίδια η τραπεζική τους κάρτα –είτε σε φυσική μορφή είτε μέσω κινητού τηλεφώνου ή smartwatch– λειτουργεί ως εισιτήριο﻿, εξασφαλίζοντας ευκολία και ταχύτητα στη διαδικασία.

Ο επιβάτης χρειάζεται μόνο να πλησιάσει την κάρτα του στον ειδικό αναγνώστη των επικυρωτικών μηχανημάτων.Το σύστημα αναγνωρίζει την κάρτα ή το ψηφιακό πορτοφόλι και χρεώνει αυτόματα την αξία της διαδρομής στον λογαριασμό του χρήστη.

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε στο τέλος της ημέρας να «καταγράφει» τις διαδρομές που έχουν πραγματοποιηθεί με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και να χρεώνει αυτόματα την τραπεζική κάρτα του επιβάτη με το φθηνότερο οικονομικό πακέτο, βάσει της πολιτικής κομίστρου του ΟΑΣΑ.

Μάλιστα, πριν κάποιους μήνες, το carandmotor συνόδεψε ελεγκτές εισιτηρίων στα λεωφορεία της Αθήνας, οι οποίοι μας ανέφεραν ότι η δυνατότητα χρήσης της τραπεζικής κάρτας, κατήργησε την δικαιολογία «δεν βρήκα εισιτήριο» που επικαλούνταν πολλοί επιβάτες πριν τη χρήση του νέου συστήματος.

Επίσης οι ελεγκτές μας ανέφεραν ότι περίπου το 12% επιλέγει το σύστημα "tap2ride" για τις καθημερινές μετακινήσεις του, με αυξητικά φυσικά ποσοστά. Μάλιστα, εμείς οι ίδιοι είδαμε αρκετούς επιβάτες που εισήλθαν στο λεωφορείο και πλήρωσαν με την τραπεζική τους κάρτα στο ειδικό μηχάνημα, δείχνοντας απόλυτα εξοικειωμένοι με το σύστημα.

www.carandmotor.gr