«Τέλος» και τυπικά ο Γκάι από τον Παναθηναϊκό

Παρελθόν και τυπικά αποτελεί από τον Παναθηναϊκό ο Κάιλ Γκάι. Το πρωί της Πρωτοχρονιάς ο Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ είχε ευχαριστήσει με μήνυμά του τους «πράσινους» προαναγγέλοντας τη λύση της συνεργασίας του με την ΚΑΕ.

Γεγονός που επισημοποιήθηκε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας με τη διοίκηση να ευχαριστεί τον 26χρονο και να του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του

Ο Γκάι αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τη Βαλένθια υπογράφοντας διετές συμβόλαιο στο «τριφύλλι», ωστόσο, η παρουσία του πέρασε... σχεδόν απαρατήρητη, εάν εξαιρέσει κανείς το πολύ καλό ματς που έκανε στο ντέρμπι της Basket League με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.

Σε 8 ματς που αγωνίστηκε στην EuroLeague πέτυχε συνολικά 32 πόντους, μάζεψε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ, παίζοντας 10:38'' κατά μέσο όρο. Στην Basket League έπαιξε σε 6 αγώνες με μέσο όρο 6.8 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 21:59'' λεπτά συμμετοχής.

Thank you, @kylejguy 💚☘️

We wish you all the best for the future 🙌🏼#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/wayWClH1ff

— Panathinaikos BC (@paobcgr) January 1, 2024