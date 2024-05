Τελικός Conference League, Ολυμπιακός – Φιορεντίνα: «Καίγεται» ο Πειραιάς - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο!

Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 1-0 τη Φιορεντίνα στον τελικό της «OPAP Arena», έχοντας «χρυσό» σκόρερ τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Μόλις ακούστηκε το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, ο Πειραιάς «κάηκε»! Οι φίλοι του Ολυμπιακού που βρέθηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης έκαναν τη νύχτα μέρα, με τα καπνογόνα που άναψαν.

Δείτε το απίθανο video με τους πανηγυρισμούς στον Πειραιά

💥 Incredible scenes in Piraeus as Olympiacos fans celebrate winning the Europa Conference League 🏆🔴#UECLFinal

🎥 @Than_Kritikos pic.twitter.com/cB6DDT0iAS

— Mirror Football (@MirrorFootball) May 29, 2024