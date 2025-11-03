Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε αναρτώνται στο myCAR – Τι ισχύει για οχήματα σε ακινησία

Πιθανότατα την ερχόμενη Τετάρτη (05/11) αναμένεται να αναρτηθούν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 από το υπουργείο Οικονομικών.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα myCAR με τους κωδικούς τους και να κατεβάσουν τον νέο λογαριασμό, με την προθεσμία πληρωμής να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Διαβάστε επίσης

Όπως και πέρυσι, τα ποσά παραμένουν «παγωμένα», χωρίς αυξήσεις, ενώ τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν να τα πληρώσουν, αρχίζουν από 25% και φτάνουν έως και το 100% του ποσού.

Όσα αυτοκίνητα είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2010, πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας με βάση τον κυβισμό τους.

Όσα κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, πληρώνουν με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας.

Τέλος, τα πιο «καθαρά» οχήματα, με ταξινόμηση μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, με εκπομπές κάτω από 90 ή 122 γραμμαρίων / χιλιόμετρα, ανάλογα τη χρονολογία, απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση ενώ τα πιο ρυπογόνα (πάνω από 281 γραμμάρια / χιλιόμετρα) καταβάλλουν 2,85 ευρώ / γραμμάριο.

Τα πρόστιμα

Με βάση το ισχύον σύστημα κυρώσεων, τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας (μετά το τέλος Δεκεμβρίου) είναι κλιμακωτά:

Αν η καταβολή ολοκληρωθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2025, οι κάτοχοι υποχρεούνται να πληρώσουν επιπλέον 25% από το ποσό των τελών κυκλοφορίας 2025.

Αν η καταβολή ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου του 2025, θα επιβαρυνθούν με το 50% του ποσού.

Από την 1η Μαρτίου 2025, τα ποσά των τελών κυκλοφορίας διπλασιάζονται.

Πώς προχωράτε την ψηφιακή ακινησία

Όσοι ιδιοκτήτες οχημάτων κρίνουν ότι επιθυμούν να θέσουν σε ακινησία το αυτοκίνητό τους, μη πληρώνοντας τα τέλη κυκλοφορίας, μπορούν να το πράξουν κι εφέτος με ηλεκτρονικό τρόπο.

Όταν το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία πριν την έναρξη του έτους, δηλαδή πριν από την 1η Ιανουαρίου 2025, δεν χρειάζεται να καταβληθούν τέλη κυκλοφορίας. Η υποβολή γίνεται μέσω της πλατφόρμας myCar.

Όσοι εντοπιστούν, μετά τη δήλωση ακινησίας, να κυκλοφορούν τα οχήματά τους, θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, το οποίο αυξάνεται στα 30.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής, ενώ, ταυτόχρονα αφαιρείται για 3 χρόνια το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

Η ακινησία ισχύει μέχρι το όχημα να τεθεί εκ νέου «σε κίνηση» με την υποβολή αίτησης άρσης της ακινησίας, η οποία πραγματοποιείται επίσης ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας, εφόσον καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους της άρσης και υπάρχει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

newsbomb.gr