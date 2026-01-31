Το τελευταίο αντίο σε Αντιστράτηγο ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. - Αντιπροσωπεία με τη συμμετοχή Υποστρατήγου στην κηδεία του

Έφυγε από τη ζωή σήμερα το πρωί σε ηλικία 69 ετών ο δήμαρχος Φιλιατών, Βασίλειος Τζίγκος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άφησε την τελευταία του πνοή στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, όπου και νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Ο εκλιπών υπηρέτησε στην Ελληνική Αστυνομία και ήταν ένας από τους πιο αξιόλογους Ανώτατους Αξιωματικούς.

Το 2011 είχε προήχθή στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, ενώ δύο χρόνια αργότερα ανέλαβε καθήκοντα βοηθού του -τοτε- Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής.

Το 2014 προηχθη τον βαθμό του Ταξιάρχου και τοποθετήθηκε στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής ως διοικητής.

Και το 2016 εξελίχθηκε στον βαθμό του Υποστρατήγου και τοποθετήθηκε ως προϊστάμενος των Κλάδων Τάξης, στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας .

Η υπηρεσιακή του σταδιοδρομία ολοκληρώθηκε το 2017, όπου και αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του Αντιστρατήγου.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα (31/1/2026) στις 13.00 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Φιλιατών, με την παρουσία Αντιπροσωπείας της ΕΛ.ΑΣ., στην οποία μάλιστα, θα συμμετάσχει και Υποστράτηγος της ΕΛ.ΑΣ..

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.