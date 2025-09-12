Τελευταίες μέρες εγγραφών για τα Δωρεάν Εξ αποστάσεως Σεμινάρια Παντείου

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., σε συνεργασία με τα ΚΔΒΜ Easy Education, συνεχίζει να στηρίζει με πράξεις τον κλάδο της εκπαίδευσης. Στον νέο κύκλο εγγραφών με έναρξη 18 Σεπτεμβρίου προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ για 7 από τα πιο δημοφιλή μοριοδοτούμενα εξ αποστάσεως σεμινάρια στην Ελλάδα!

Εγγραφές έως 16 Σεπτεμβρίου!!!

Αναγνώριση, κοινωνική προσφορά, και πρόσβαση στη δια βίου μάθηση – όλα σε ένα!

Τι προσφέρει η ΔΩΡΕΑΝ Παρακολούθηση;

Αποκτάτε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, σε δομημένη και διαδραστική μορφή, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Ιδανική λύση για όσους θέλουν να επιμορφωθούν ουσιαστικά, χωρίς άγχος και δεσμεύσεις.

💡 Δείτε δείγμα εκπαιδευτικού υλικού εδώ



Τα 7 ΔΩΡΕΑΝ Σεμινάρια που προσφέρονται με δωρεάν παρακολούθηση είναι τα παρακάτω

Θέλω Πιστοποιητικό! Μπορώ να λάβω;

Αν επιθυμείτε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό παρακολούθησης με μόρια και δια βίου ισχύ, τότε επιλέγετε την Ολική Παρακολούθηση. Περιλαμβάνει:

Συμμετοχή σε τεστ και αξιολογήσεις

Καθημερινή εκπαιδευτική υποστήριξη

Ζωντανές τηλεδιασκέψεις & case studies

Μοριοδοτούμενο πιστοποιητικό από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου

Δώρο : Επιμόρφωση 100 ωρών (αξίας 175€)

-50% σε επόμενη συμμετοχή!

2 Δωρεάν webinars

Κόστος: μόνο 190€ (αρχική τιμή 255€) σε 3 δόσεις

Ισχύει για: ανέργους, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, ΑμεΑ, ομάδες, απόφοιτους Παντείου και πολλούς ακόμη.

Διαθέσιμα και άλλα σεμινάρια:

Εκτός των 7 δημοφιλών, οι εγγραφές είναι ανοιχτές και για άλλες θεματικές όπως:

• Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

• Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας

• Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία

• Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

• Διοίκηση Μονάδων Υγείας

...και άλλα πολλά!

Μπες τώρα: www.easy-education.gr και μάθε περισσότερα

Μην το χάσεις! Εγγραφές έως 16 Σεπτεμβρίου 2025

Πληροφορίες: 210 300 9703 (10:00 - 18:00)

[email protected]

Στη μάθηση, δεν υπάρχουν εμπόδια – μόνο ευκαιρίες. Και αυτή είναι η δική σου.

Μην χάσεις τη θέση σου!