Τελευταίες ημέρες εγγραφών για τα εξ αποστάσεως σεμινάρια Παντείου Πανεπιστημίου

Η συνεχής επιμόρφωση δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. Είτε στοχεύεις σε επαγγελματική εξέλιξη, είτε θέλεις να ενισχύσεις το βιογραφικό σου με αναγνωρισμένα και μοριοδοτούμενα προσόντα, τα εξ αποστάσεως σεμινάρια του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου αποτελούν την ιδανική επιλογή.

Με ευέλικτη παρακολούθηση, οικονομικά δίδακτρα και την εγγύηση ποιότητας ενός δημόσιου πανεπιστημίου, έχεις τώρα την ευκαιρία να εξελιχθείς ακαδημαϊκά και επαγγελματικά.

Ανανέωσε τις δεξιότητές σου, δώσε ώθηση στην καριέρα σου και εξασφάλισε ένα πιστοποιητικό που μετράει στην αγορά εργασίας



Ξεκίνα τώρα το πρόγραμμα της επιλογής σου από τα παρακάτω.

Εγγραφές έως 27 Ιανουαρίου

Έναρξη κύκλου: 29 Ιανουαρίου

Διαθέσιμα Προγράμματα:

1. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (450 ώρες ετήσιο)

2. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (450 ώρες ετήσιο)

3. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – ΕΑΕ (450 ώρες ετήσιο)

4. Θετική Ψυχολογία (600 ώρες ετήσιο)

5. Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (200 ώρες 3 μήνες)

6. Εφαρμοσμένη Εγκληματολογία: Στο μυαλό ενός δράστη (400 ώρες ετήσιο)

7. Σχολική Ψυχολογία (450 ώρες ετήσιο)

8. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (170 ώρες 3 μήνες)

9. Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση και Ψυχολογία της νεανικής σχέσης ( 450 ώρες ετήσιο)

10. Παιδοψυχολογία : Ολιστική Προσέγγιση ( 450 ώρες ετήσιο)

11. Συμβουλευτική Ψυχολογία στην εκπαίδευση ( 450 ώρες ετήσιο)

12. Διοίκηση Μονάδων υγείας ( 450 ώρες ετήσιο)

13. Διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας ( 450 ώρες ετήσιο)

14. Διοίκηση-Ηγεσία σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στον 21ο Αιώνα (300 ώρες, 4 μήνες)

15. Αποτελεσματική επικοινωνία.( 200 ώρες, 3 μήνες)

16. Βασικές αρχές διοίκησης και οργάνωση επιχειρήσεων και οργανισμών. (Mini MBA) (700 ώρες , ετήσιο)

17. Οικονομική Εγκληματικότητα και το έγκλημα πίσω από το έγκλημα (3 μήνες – 170 ώρες)

18. Eπιμόρφωσης στην Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική της χρόνιας νόσου και της Αναπηρίας (6 μήνες – 360 ώρες)

19. Εφαρμογές μεθοδολογίας έρευνας και βασικών μεθόδων στατιστικής ανάλυσης. (3 μήνες – 150 ώρες)

20. Εφαρμογές μεθοδολογίας έρευνας και προχωρημένων μεθόδων στατιστικής ανάλυσης. (3 μήνες – 150 ώρες)

21. Εκπαίδευση στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (5 μήνες-300 ωρές)

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

22. Αγορά και Επενδύσεις σε Ακίνητα –Real Estate (7 μήνες-450 ώρες)

23.Ψυχολογικό Τραύμα και Ψυχική Ανθεκτικότητα σε Παιδιά και Εφήβους (9 μήνες- 450 ώρες)

24.Τεχνητή Νοημοσύνη και Ποινική Δικαιοσύνη (3 μήνες-150 ώρες)

25. Διδασκαλία και αξιολόγηση με Αξιοποίηση Σύγχρονης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

26. Παιδαγωγική και Διδακτική Καράρτιση

27. Στρατηγικό management για Στελέχη Τουριστικών Επιχειρήσεων

Πληροφορίες: 210 300 9703 (10:00 - 18:00)

[email protected]

Στη μάθηση, δεν υπάρχουν εμπόδια – μόνο ευκαιρίες. Και αυτή είναι η δική σου.

Μην χάσεις τη θέση σου!