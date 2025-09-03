Τελετή παραλαβής και ένταξης πέντε νέων ταχύπλοων περιπολικών σκαφών στο Λιμενικό Σώμα - ΦΩΤΟ

Παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, του Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανου Γκίκα και του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναυάρχου Λ.Σ. Τρύφωνα Κοντιζά, πραγματοποιήθηκε χτες η τελετή παραλαβής και ένταξης πέντε νέων ταχύπλοων περιπολικών σκαφών στο στόλο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η παραλαβή των σκαφών ολοκληρώνει το έργο της Σύμβασης Τ49/2023, συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, που ξεκίνησε το 2021 με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΤΑΜΕΥ 2021-2027». Η αξία κάθε σκάφους ανέρχεται σε 3,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης για ακόμη πέντε όμοια σκάφη, η συνολική επένδυση πρόκειται να ανέλθει σε 34 εκατομμύρια ευρώ.

Τα νέα περιπολικά σκάφη ναυπηγήθηκαν στη Φινλανδία από την εταιρεία “Marine Alutech Oy Ab” και ενσωματώνουν τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές. Είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο με υπερκατασκευή σύνθετων υλικών και έχουν μήκος 19,5 μέτρα, πλάτος 5,1 μέτρα και βύθισμα 0,8 μέτρα. Μπορούν να αναπτύξουν μέγιστη ταχύτητα άνω των 50 κόμβων, με επιχειρησιακή ταχύτητα άνω των 32 κόμβων και ακτίνα δράσης που φτάνει τα 360 ναυτικά μίλια.

Τα σκάφη διαθέτουν:

-αντιβαλλιστική προστασία περιμετρικά της υπερκατασκευής,

-τηλεχειριζόμενο σταθμό οπλισμού με δυνατότητα προσαρμογής πυροβόλων όπλων

διαμετρήματος 7,62 mm ή 12,7 mm,

-σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά μέσα VHF, MF/HF, FM/AM και δορυφορική επικοινωνία,

-ραντάρ ναυτιλίας, κάμερα επιτήρησης ημέρας/νύχτας και σύστημα ηλεκτρονικών

χαρτών,

-δυνατότητα φιλοξενίας εξαμελούς πληρώματος και επιπλέον ομάδας ειδικών

αποστολών, καθώς και μεταφοράς έως 40 ατόμων και

-πλήρη εξοπλισμό σωστικών μέσων, μέσων διάσωσης και εργαλείων συντήρησης.

Ειδική μέριμνα έχει ληφθεί για τις δυνατότητες διάσωσης, με ευκολίες περισυλλογής ναυαγών από την πρύμνη ή από την πλευρά του σκάφους, μέσω γερανού και δικτύων διάσωσης. Ο συνδυασμός ταχύτητας, επιχειρησιακής εμβέλειας και εξοπλισμού καθιστά τα νέα σκάφη ιδανικά για την επιτήρηση, την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων και τη διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα, ακόμη και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Τα τρία εκ των πέντε σκαφών έχουν ήδη διατεθεί στις Λιμενικές Αρχές Τήνου, Σάμου και Κω, ενώ τα άλλα δύο θα διατεθούν στις Λιμενικές Αρχές Χίου και Ηρακλείου, ενισχύοντας ουσιαστικά την επιχειρησιακή παρουσία του Λιμενικού Σώματος σε περιοχές με ιδιαίτερη γεωγραφική και στρατηγική σημασία.

Με την παραλαβή των νέων σκαφών, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή αποκτά ισχυρότερα μέσα για την προστασία των θαλάσσιων συνόρων της χώρας, τη στήριξη των νησιωτικών κοινωνιών και την εκπλήρωση της αποστολής του για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Στην τελετή στην οποία χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελώου, κ.κ. Νήφων, ως εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πειραιώς, παρέστησαν επίσης ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, Βουλευτές Ν.Δ. Α΄, Β΄ Πειραιώς και Δωδεκανήσου, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, η Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Σταυρούλα Αντωνάκου, ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Αττικής, ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, ο Αρχηγός ΓΕΝ, Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος (Ι), Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος ΠΣ, Θεόδωρος Βάγιας, εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ και του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας, Αθανάσιος Ντόκος, ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλης Κουτουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εμμανουήλ Λογοθέτης, επίτιμοι Αρχηγοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., ο Πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Λ.Σ., Σταύρος Βοϊδονικόλας, εκπρόσωπος της Λέσχης Αξιωματικών Λ.Σ., εκπρόσωποι δικαστικών αρχών (πολιτικών και στρατιωτικών), εκπρόσωποι της εφοπλιστικής και ναυτιλιακής κοινότητας, οι Α΄ και Β΄ Υπαρχηγοί Λ.Σ –ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς και Υποναύαρχος Λ.Σ. Φώτιος Κιάμος, ο Γενικός Επιθεωρητής Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Υποναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Παπακωνσταντίνου και λοιποί ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Επιπρόσθετα, παρέστησαν εκπρόσωποι της φινλανδικής κατασκευάστριας εταιρείας των πέντε ταχύπλοων περιπολικών σκαφών, “Marine Alutech Oy AB”, καθώς και η Πρέσβης της Φινλανδίας στην Ελλάδα, Leena Pylvanainen.

Ακολουθούν οι ομιλίες του Αρχηγού του Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ., του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Προέδρου της Κυβέρνησης.

Αρχηγός Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχος Λ.Σ. Τρύφων Κοντιζάς:

«Εξοχότατε Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, Κύριε Υπουργέ Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Κύριε Υπουργέ Μετανάστευσης και Ασύλου, Κυρία Υπουργέ Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Κύριοι Υφυπουργοί, Κύριοι Βουλευτές, Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Κυρία Αντιπεριφερειάρχη, Κύριε Δήμαρχε, Θεοφιλέστατε, Κυρία Πρέσβη, Κύριοι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων Ναυτικού και Αεροπορίας, Κύριοι Αρχηγέ του Πυροσβεστικού Σώματος, Κύριοι Εκπρόσωποι των Αρχηγών Στρατού και Ελληνικής Αστυνομίας, Κύριοι Γενικοί Γραμματείς, Κύριοι εκπρόσωποι της ναυτιλιακής κοινότητας, Κύριοι εκπρόσωποι Φορέων και Οργανισμών, Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σήμερα, γράφουμε ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στη συνεχή πορεία εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Με στρατηγικό σχεδιασμό και αποφασιστικότητα, εξοπλιζόμαστε με σύγχρονα μέσα που αυξάνουν τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες και μας επιτρέπουν να ανταποκριθούμε στις πολυσύνθετες προκλήσεις της εποχής.

Με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση σας καλωσορίζω στη σημερινή τελετή παραλαβής και ένταξης πέντε νεότευκτων ταχύπλοων παράκτιων περιπολικών σκαφών – των σκαφών 620, 621, 622, 623 και 624 – τα οποία θα αποτελέσουν πολύτιμο πολλαπλασιαστή ισχύος στον στόλο μας.

Η παρουσία σας αποτελεί έμπρακτη στήριξη και αναγνώριση της αποστολής μας.

Η προμήθεια των πέντε παράκτιων περιπολικών σκαφών και η ναυπήγηση επιπλέον πέντε - με χρήση του δικαιώματος προαίρεσης, συνολικής αξίας 34 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από τα Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων και συγκεκριμένα από το Πρόγραμμα Ελλάδας του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων 2021-2027.

Να σημειώσω ότι για την εν λόγω προμήθεια, ο Φορέας μας προσέφυγε για πρώτη φορά στη διαγωνιστική διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στη ναυπήγηση των υψηλών προδιαγραφών σκαφών, που έχουμε σήμερα μπροστά μας. Σε αυτό το σημείο, συγχαίρω θερμά τα στελέχη μας που συμμετείχαν στην επιτροπή.

Η άρτια συνεργασία μεταξύ:

-των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

-της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων,

-της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Μετανάστευσης

και Εσωτερικών Υποθέσεων,

-των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος των επιτελικών Υπηρεσιών που συμμετείχαν

στις Επιτροπές διενέργειας του διαγωνισμού - παρακολούθησης και παραλαβής του

έργου,

απέδειξε ότι τα μεγάλα έργα γίνονται πράξη μόνο μέσα από συνέργειες, σχέδιο και συνέπεια.

Χωρίς να σταθώ σε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, αξίζει να επισημανθούν τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων σκαφών, που τα καθιστούν κορυφαία εργαλεία ασφάλειας και επιχειρησιακής δράσης:

-Ναυπηγήθηκαν στη Φινλανδία από την εταιρεία Marine Alutech Oy Ab.

-Το Μήκος τους είναι 19,5 μέτρα και το πλάτος τους 5,1 μέτρα.

-Αναπτύσσουν Ταχύτητα άνω των 50 κόμβων και η ακτίνα δράσης τους είναι 360

ναυτικά μίλια.

-Διαθέτουν σύγχρονο μηχανολογικό και ναυτιλιακό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

-Έχουν αντιβαλλιστική προστασία και διαθέτουν τηλεχειριζόμενο σταθμό οπλισμού με

δυνατότητα προσαρμογής ελαφρών πυροβόλων.

-Έχουν πλήρωμα 6 ατόμων και δυνατότητα φιλοξενίας 40 επιβατών σε ειδικά

διαμορφωμένους χώρους.

Ήδη τρία σκάφη έχουν παραδοθεί σε Τήνο, Κω και Σάμο, ενώ τα υπόλοιπα δύο θα αναχωρήσουν άμεσα για Χίο και Ηράκλειο.

Οι επιχειρησιακές μας δυνατότητες ενισχύονται σημαντικά, καθώς τα νέα σκάφη εξυπηρετούν :

-Την αποτελεσματικότερη επιτήρηση των θαλασσίων οδών και την καλύτερη διαχείριση

των μεταναστευτικών ροών.

-Την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και των παράνομων

δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο πεδίο.

-Τις ταχείες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

συνεισφέροντας στην προστασία των εθνικών και παράλληλα, ευρωπαϊκών θαλάσσιων συνόρων μας.

Η συμβολή τους είναι καθοριστική στο Ανατολικό Αιγαίο, την Κρήτη και τις Κυκλάδες, περιοχές ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας.

Η παραλαβή αυτών των σκαφών είναι μέρος ενός συνολικού εξοπλιστικού προγράμματος άνω των 800 εκατομμυρίων ευρώ, με αξιοποίηση των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2021–2027. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

-Υπερσύγχρονα πλωτά και χερσαία μέσα.

-Συστήματα επιτήρησης.

-Μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

-Ψηφιακές τεχνολογίες που μειώνουν τη γραφειοκρατία και βελτιώνουν την

ανταπόκρισή μας στη διαχείριση κρίσεων.

Το όραμά μας είναι να καταστήσουμε το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή πιο αποτελεσματικό, γρήγορο και τεχνολογικά προηγμένο, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφαλείας.

Αγαπητοί κυβερνήτες και στελέχη,

Η Πολιτεία σας εμπιστεύεται πλοία που ενσωματώνουν την αιχμή της τεχνολογίας και την εμπειρία του Σώματος.

Η αξία τους όμως εξαρτάται από εσάς. Η αποφασιστικότητά σας, το ήθος και η αφοσίωσή σας είναι τα στοιχεία εκείνα που θα κάνουν αυτά τα σκάφη να ξεχωρίσουν και να γράψουν τη δική τους ιστορία. Υπηρετήστε με συνέπεια τις αξίες και τις παραδόσεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Γίνετε οι άγρυπνοι φρουροί των θαλασσών μας και οι πρώτοι που θα φτάσουν σε κάθε άνθρωπο που ζητά βοήθεια.

Σας εύχομαι καλές αποστολές, ασφαλείς περιπολίες και ο Άγιος Νικόλαος να στέκει πάντα φύλακας στην πλώρη σας».

Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας:

«Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, Θεοφιλέστατε, κύριε Αρχηγέ των Ενόπλων Δυνάμεων, κύριοι Αρχηγοί των Σωμάτων Ασφαλείας, πρώην Αρχηγοί, Υπαρχηγοί, κύριες και κύριοι,

θα προσπεράσω σε αυτό το καλοκαιρινό απόγευμα, όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την πολύ σωστή ανάλυση, την οποία έκανε ο κύριος Αρχηγός, καθότι δεν χρειάζεται να επαναληφθούμε.

Θέλω να πω, όμως, ότι αξίζει ιδιαίτερη μνεία στους πρώην Υπουργούς, κύριο Ιωάννη Πλακιωτάκη και Χρήστο Στυλιανίδη, όπως και στους πρώην Αρχηγούς τον Ναύαρχο, τον κύριο Κλιάρη Θεόδωρο και τον Ναύαρχο, τον κύριο Αλεξανδράκη Γεώργιο, για την καθοριστική συμβολή τους στη σχεδίαση και υλοποίηση του εν λόγω έργου. Και πράγματι, είναι ένα έργο στρατηγικής επιλογής και σημασίας και δίνει περαιτέρω περιθώρια, σημαντικά περιθώρια, στην επιχειρησιακή δυνατότητα του Λιμενικού Σώματος. Και αποδεικνύει ότι η κυβέρνησή μας, υπό τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, στηρίζει νομίζω διαχρονικά και με συνέπεια το Λιμενικό Σώμα, στην προστασία των θαλάσσιων συνόρων και στη στήριξη των νησιωτών μας.

Τα τρία σκάφη, όπως γνωρίζετε, υπηρετούν ήδη στη Τήνο, τη Σάμο και την Κω. Τα δύο θα πάνε στη Χίο και στο Ηράκλειο και θα εξετάσει η αρμόδια υπηρεσία του Λιμενικού Σώματος, αν και εφόσον θα αξιοποιήσει τη δυνατότητα για άλλα πέντε σκάφη σε σχέση με τη συγκεκριμένη παραγγελία. Όμως, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι μόνο η αρχή. Ο κύριος Πρωθυπουργός ζήτησε να τρέξουμε τάχιστα όλα τα προγράμματα στο Λιμενικό Σώμα, τα προγράμματα ψηφιοποίησης, τα προγράμματα που περιλαμβάνονται στο ΑΙΓΙΣ 2 και τα οποία θα προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα και με τόλμη. Βλέπω εδώ τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον Θάνο τον Πλεύρη, να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία, καθότι τα ταμεία τα οποία χρηματοδοτούν το κύριο έργο και αυτές τις δράσεις προέρχονται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία.

Στους επόμενους πέντε με έξι μήνες, θα έχουμε προκηρύξει το σύνολο των διαγωνιστικών διαδικασιών για το Λιμενικό Σώμα και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Αυτά περιλαμβάνουν το ανάλογο του War Room της Πολιτικής Προστασίας - βλέπω εδώ και τον Αντιστράτηγο, τον κύριο Βάγια - ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση και ενημέρωση. Περιλαμβάνει πλοία ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος, δύο με δυνατότητα άλλα δύο, καταδιωκτικά σκάφη, δυνατότητα να προμηθευτούμε drone, σένσορες - σε δεύτερο χρόνο - μη επανδρωμένα υποβρύχια και ό,τι απαιτείται, προκειμένου το Λιμενικό Σώμα και το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να έρθει στο 2025-2026 και να μπορεί να υποστηρίξει πλήρως τα θαλάσσια σύνορά μας, τα λιμάνια μας που είναι πηγή εσόδων και ανάπτυξης και όλες τις υποδομές μας. Θέλω να πω ότι, στα πλαίσια της νομιμότητας και της διαφάνειας, η βούληση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να δοθεί η δυνατότητα στα ελληνικά ναυπηγεία, στους Έλληνες ναυπηγούς, στους ανθρώπους αυτού του κλάδου που βλέπουμε ότι σιγά σιγά επανενεργοποιείται, να συμμετάσχει με βάσιμες αξιώσεις στους εν λόγω διαγωνισμούς.

Προφανώς, στα πλαίσια μιας διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, κανείς δεν μπορεί να αποκλειστεί αλλά η βούληση της ελληνικής κυβέρνησης είναι να στηριχτεί αυτός ο κλάδος, να ενδυναμωθεί. Αυτό σημαίνει ανάπτυξη, σημαίνει νέες θέσεις εργασίας, σημαίνει τεχνογνωσία και δυνατότητα συμμετοχής και σε άλλους διεθνείς διαγωνισμούς. Πιστεύω ότι το Λιμενικό Σώμα θα βγει από αυτή τη διαδικασία πιο δυνατό, σύγχρονο και αξιόμαχο. Είναι χρέος μας απέναντι στους συμπολίτες μας, στους νησιώτες και στους ανθρώπους αυτούς που διεκδικούν - και σωστά - ασφάλεια, σταθερότητα και προοπτική.

Σας ευχαριστώ πολύ».

Πρόεδρος της Κυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης:

«Κύριε Αντιπρόεδρε της Κυβέρνησης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην Κυβέρνηση και στο Κοινοβούλιο, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Αρχηγοί, κυρίες και κύριοι,

Αυτά τα υπερσύγχρονα περιπολικά σκάφη τα οποία υποδεχόμαστε σήμερα, σημαίνουν πολλά περισσότερα από μία ακόμα πρωτοβουλία αναβάθμισης του στόλου του Λιμενικού. Όχι μόνο γιατί αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος ενίσχυσης των πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος, όσο γιατί σηματοδοτούν τη διαρκή μας δέσμευση να διατηρούμε τα ελληνικά νερά ασφαλή, απλώνοντας, κ. Αρχηγέ, τη νομιμότητα σε όλη την έκτασή τους.

Και με δεδομένη, βέβαια, κ. Υπουργέ και τη μεγάλη μεταναστευτική πρόκληση, αυτά τα πέντε νέα αποκτήματά μας ενσαρκώνουν και αυτή τη διττή φύση της θαλάσσιας ασφάλειας. Ενώ διαθέτουν αμυντικές δυνατότητες, όπως η αντιβαλλιστική προστασία, τηλεχειριζόμενος οπλισμός, είναι επίσης σχεδιασμένα και για ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, με χώρους φιλοξενίας ναυαγών, με δυνατότητες έρευνας και διάσωσης, με ειδικό ιατρικό εξοπλισμό.

Υπογραμμίζουν έτσι, τη θεμελιώδη προσέγγιση της πατρίδας μας στο συγκεκριμένο πρόβλημα της εποχής, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη θωράκιση των συνόρων μας, χερσαίων αλλά και θαλασσίων, ταυτόχρονα, όμως, και με την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Είναι κάτι που εσείς οι γυναίκες και οι άντρες της Ελληνικής Ακτοφυλακής το ξέρετε από πρώτο χέρι, δίνοντας καθημερινά αυτές τις παράλληλες μάχες στις αλλεπάλληλες αποστολές σας.

Γι΄ αυτό και θα πρότεινα να κρατάτε, ας κρατάμε όλοι μαζί κλειστά τα αυτιά μας στην κριτική κάποιων που από την άνεση του σαλονιού τους κατηγορούν ανεύθυνα αυτούς οι οποίοι παλεύουν στα κύματα, στοχοποιώντας όσους τιμούν με αυταπάρνηση την αποστολή τους, αλλά και τον όρκο τους, αλλά και το εθνόσημο το οποίο τόσο υπερήφανα φοράνε, και αναπαράγοντας συχνά και την πιο χυδαία προπαγάνδα των διακινητών.

Ευτυχώς, όμως, η δική σας παρουσία, η δική σας δράση έρχεται να επιβεβαιώσει το ακριβώς αντίθετο, δηλώνοντας, μάλιστα, ότι η υδάτινη ελληνική επικράτεια ταυτίζεται, ας μην το ξεχνάμε αυτό, με τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης.

Γι’ αυτό και ένα δυνατό Λιμενικό στην πατρίδα μας σημαίνει ουσιαστικά μια δυνατή θαλάσσια άμυνα για ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, κάτι το οποίο αντανακλάται σαφώς και στο τρέχον πρόγραμμα των εξοπλισμών του.

Και η αποτελεσματικότητα του Σώματος αναδεικνύεται από συγκεκριμένα μετρήσιμα αποτελέσματα στο πεδίο. Φέτος, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, καταγράφεται μια σημαντική μείωση στις συνολικές παράνομες αφίξεις παρά τις αυξημένες πιέσεις στα νότια σύνορά μας και τα παιχνίδια που ορισμένοι συνεχίζουν να παίζουν στις πλάτες απελπισμένων ανθρώπων.

Το πρώτο 8μηνο του 2025 η κάμψη φτάνει το 7,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ειδικά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία αποτέλεσαν για πολλά χρόνια και το επίκεντρο της παράνομης διακίνησης ανθρώπων, η μείωση έχει ξεπεράσει το 42%.

Ενώ, σχετικά με τις αφίξεις από τη Λιβύη, που μας προβλημάτισαν πολύ τους τελευταίους μήνες, αρχικά όντως ήταν περισσότερες, φαίνεται όμως ότι η αποφασιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναστείλει προσωρινά τις διαδικασίες ασύλου αποτέλεσε ένα ουσιαστικό σημείο καμπής.

Το τελευταίο διάστημα έχει διαμορφωθεί μια καμπύλη πτωτικής τάσης, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Και είναι ενδεικτικό ότι κατά τη διάρκεια ολόκληρου του Αυγούστου -επαναλαμβάνω, ολόκληρου του Αυγούστου- έφτασαν στην Κρήτη σχεδόν όσοι καταγράφηκαν μόνο σε μια μέρα του Ιουλίου.

Και η εντυπωσιακή αυτή αλλαγή προς το καλύτερο αντικατοπτρίζει όχι μόνο τις βελτιωμένες δυνατότητες επιτήρησης και αποτροπής, αλλά και τη γενικότερη επίδραση μιας πολύ σαφούς, συνεπούς, αυστηρής αλλά δίκαιης πολιτικής.

Και τα νέα αυτά περιπολικά σκάφη σίγουρα θα ενισχύσουν, κ. Υπουργέ, κ. Αρχηγέ, τις δυνατότητές μας να διατηρούμε τις ροές σε ελεγχόμενα επίπεδα.

Κατασκευάστηκαν, άλλωστε, με προδιαγραφές που υπέδειξαν Έλληνες ειδικοί και ανταποκρίνονται στις γεωγραφικές προκλήσεις, τις ιδιαίτερες, των ελληνικών θαλασσών.

Και θέλω να κλείσω εκφράζοντας την ευχή μου ότι, όπως είπε και ο κ. Υπουργός, στα επόμενα μεγάλα προγράμματα του Λιμενικού Σώματος, και γιατί όχι και του Πολεμικού Ναυτικού, κ. Αρχηγέ, θα υπάρχει πια μια πολύ πιο ενεργή συμμετοχή των Ελληνικών Ναυπηγείων, τα οποία απέκτησαν ξανά ζωή τα τελευταία χρόνια χάρη στις πρωτοβουλίες αυτής της κυβέρνησης και τα οποία ενθαρρύνουμε να μπουν δυναμικά στις διαγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες θα δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα.

Και κλείνω, λοιπόν, με την ευχή αυτά τα νέα σκάφη να είναι καλοτάξιδα περιπολικά, κυρίως όμως να έχουν πάντα άξια και υγιή πληρώματα.

Αξίζετε -και αναφέρομαι εδώ στα στελέχη του Λιμενικού- τον καλύτερο δυνατό εξοπλισμό σε εκείνο το Σώμα το οποίο αγρυπνά στις ακτές μας, στις θάλασσες μας, στα λιμάνια μας, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Γι’ αυτό, άλλωστε, θα έχετε πάντα όχι μόνο τη στήριξη της Πολιτείας αλλά και την ευγνωμοσύνη όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων.

Σας ευχαριστώ και καλοτάξιδα τα νέα σκάφη».