Τελετή Παράδοσης – Παραλαβής Καθηκόντων Διοικητή Διοίκησης Ειδικού Πολέμου - ΦΩΤΟ

22:14 | 14/01/2026

Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων του Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, από τον Αντιστράτηγο Γεώργιο Μανουρά στον Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Γάκη.

Στην τελετή, η οποία έλαβε χώρα στο Στρατόπεδο «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΣΙΓΑΝΤΕ» [έδρα της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ)] παρέστησαν:

  •  Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης.
  • Μέλη του Ανωτάτου Στρατιωτικού, Ναυτικού και Αεροπορικού Συμβουλίου.
  • Ο Υποστράτηγος Ιωάννης Σκούρας ως εκπρόσωπος του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), ο Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) Χρήστος Φραγκιάς ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και ο Αρχιπύραρχος Βασίλειος Ζαφείρης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ).
  • Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Ακόλουθοι Άμυνας.
  • Επίτιμοι Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων και Μειζόνων Διοικήσεων.
  • Διατελέσαντες Διοικητές Σχηματισμών Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων καθώς και εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων και Εφέδρων Καταδρομέων.
