Τελετή Παράδοσης – Παραλαβής Καθηκόντων Διοικητή Διοίκησης Ειδικού Πολέμου - ΦΩΤΟ

Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων του Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, από τον Αντιστράτηγο Γεώργιο Μανουρά στον Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Γάκη.
Στην τελετή, η οποία έλαβε χώρα στο Στρατόπεδο «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΣΙΓΑΝΤΕ» [έδρα της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ)] παρέστησαν:
- Ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης.
- Μέλη του Ανωτάτου Στρατιωτικού, Ναυτικού και Αεροπορικού Συμβουλίου.
- Ο Υποστράτηγος Ιωάννης Σκούρας ως εκπρόσωπος του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), ο Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) Χρήστος Φραγκιάς ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. και ο Αρχιπύραρχος Βασίλειος Ζαφείρης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΣ).
- Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων.
- Ακόλουθοι Άμυνας.
- Επίτιμοι Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων και Μειζόνων Διοικήσεων.
- Διατελέσαντες Διοικητές Σχηματισμών Ειδικών Δυνάμεων – Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων καθώς και εκπρόσωποι Ενώσεων Αποστράτων και Εφέδρων Καταδρομέων.