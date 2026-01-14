Τελετή Παράδοσης – Παραλαβής Καθηκόντων Διοικητή Διοίκησης Ειδικού Πολέμου - ΦΩΤΟ

Την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026 παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων του Διοικητή της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ, από τον Αντιστράτηγο Γεώργιο Μανουρά στον Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Γάκη.

Στην τελετή, η οποία έλαβε χώρα στο Στρατόπεδο «ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΤΣΙΓΑΝΤΕ» [έδρα της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (ΔΔΕΕ)] παρέστησαν: